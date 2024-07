Tennis, Giorgi: "Fake news su di me. Nessun problema, presto tornerò in Italia"

TENNIS

L'ex tennista risponde su Instagrama a un fan: "Giornalisti di poco valore venderebbero l'anima per qualche click in più"

Camila Giorgi riappare sui social: selfie in pantaloncini e canotta



























































© instagram 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Camila Giorgi torna a sfogarsi sui social e parla della sua irreperibilità. "Non sei scappata, vero?", chiede un fan nel box Q&A. "Purtroppo i giornalisti di poco valore fanno fake news, e per avere qualche click in più alla loro pagina venderebbero anche la propria dignità. Ho un avvocato che mi segue e se avessi problemi non sarei tornata in Italia due settimane fa. E ritornerò presto" la risposta secca e piccata dell'ex tennista. Qualche giorno fa l'avvocato Cristian Carmelo Nicotra aveva deciso di dimettersi dall'incarico di difensore della Giorgi. La decisione presa dal legale è stata comunicata all'udienza preliminare. Il motivo, ha spiegato il Nicotra, è dovuto all'irreperibilità della giocatrice, che dal 28 maggio non si è più fatta viva, nonostante le chat dimostrerebbero come siano stati letti tutti i messaggi, almeno fino al 24 giugno.

La Giorgi deve affrontare accuse su mancati vaccini e accertamenti fiscali della Guardia di Finanza: la famiglia non avrebbe presentato la dichiarazione dei redditi, per un ammontare di milioni di euro di debiti. Per quanto riguarda il primo filone, è stata rinviata al 5 novembre l'udienza preliminare davanti al Gup di Vicenza sulle false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il green pass, che vede tra gli indagati la cantante Madame e la Giorgi insieme ad altre 23 persone. Le accuse della Procura, a vario titolo, sono per i reati di falso ideologico (è il caso di Madame e Giorgi), corruzione e peculato. Vedi anche Tennis Camila Giorgi indagata per reati fiscali nel 2016