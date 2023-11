Tennis, Fognini riaccende la polemica con Volandri: "Solo (e non solo) il capitano non mi ha voluto"

"SOLO (e non solo) “il capitano” non mi ha voluto. Grazie". In una giornata comunque storica per il tennis italiano, con gli azzurri in finale di Coppa Davis dopo 25 anni, Fabio Fognini riaccende la polemica a distanza con Filippo Volandri per averlo escluso dalle convocazioni. E lo fa rispondendo sui social a un utente, che aveva commentato il 'like' del tennista ligure a un post di Jannik Sinner. "Vorrei sottolineare il ‘mi piace’ di Fognini. Questo bel movimento è iniziato da lui, per me rimane il nostro miglior doppista tutt’ora e vederlo giocare è sempre un piacere. Lo vorrei vedere a Malaga, almeno tra i ragazzi, se lo merita".