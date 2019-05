Tennis, Fognini contro il direttore degli Internazionali: "Via dai cog...ni"

17/05/2019

Le due partite in una sola giornata non sono andate giù a Fabio Fognini, ieri eliminato agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro se la prende con Sergio Palmieri, direttore del torneo di Roma: "Purtroppo il direttore è questo e dobbiamo tenercelo. Certa gente dovrebbe levarsi dai c...ni. È un mio pensiero e lo avevo detto già l'anno scorso. Cosa avrebbe potuto fare il direttore? Non lo so, chiedetelo a lui".