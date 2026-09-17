Tennis, Ferrero annuncia il rientro nel 2027, la suggestione porta a Sinner ma il favorito è un altro

Juan Carlos Ferrero rompe il silenzio e ufficializza il suo rientro nel circuito professionistico di tennis per la stagione 2027. Reduce da un anno sabbatico seguito alla dolorosa separazione da Carlos Alcaraz a fine 2025, il coach spagnolo ha confermato la decisione durante un'intervista televisiva, lasciando tuttavia avvolto nel mistero il nome del suo prossimo giocatore. L'annuncio ha immediatamente scatenato il toto-nomi tra gli addetti ai lavori, trasformando il futuro di Ferrero in una delle vicende più seguite nel panorama tennistico internazionale.