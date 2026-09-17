Tennis, Ferrero annuncia il rientro nel 2027, la suggestione porta a Sinner ma il favorito è un altro

Da Sinner a Ghali, parata di vip nel paddock di Monza
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Juan Carlos Ferrero annuncia il ritorno nel circuito nel 2027. Dalla suggestione Jannik Sinner alla candidatura forte di un altro tennista spagnolo dopo Alcaraz
Juan Carlos Ferrero rompe il silenzio e ufficializza il suo rientro nel circuito professionistico di tennis per la stagione 2027. Reduce da un anno sabbatico seguito alla dolorosa separazione da Carlos Alcaraz a fine 2025, il coach spagnolo ha confermato la decisione durante un'intervista televisiva, lasciando tuttavia avvolto nel mistero il nome del suo prossimo giocatore. L'annuncio ha immediatamente scatenato il toto-nomi tra gli addetti ai lavori, trasformando il futuro di Ferrero in una delle vicende più seguite nel panorama tennistico internazionale.
La prospettiva di vedere lo spagnolo al fianco di Jannik Sinner rappresenterebbe una clamorosa bomba di tennis-mercato, capace di unire l'ex guida di Alcaraz all'attuale numero uno del ranking ATP. L'ipotesi, pur rimanendo complessa, trova un gancio temporale nel futuro di Darren Cahill, il quale non ha ancora sciolto le riserve sulla sua permanenza nello staff dell'altoatesino per la prossima stagione. L'eventuale arrivo di Ferrero vedrebbe una gestione condivisa della guida tecnica al fianco di Simone Vagnozzi. Lo stesso allenatore valenciano in passato non ha mai chiuso la porta all'azzurro, definendosi apertamente disponibile a lavorare con lui.
La stampa spagnola, però, converge sull'ipotesi più probabile, quella che porta a Rafael Jódar. Il giovane talento classe 2006, esploso nell'ultimo anno fino a ridosso della top 15, rappresenta il profilo ideale per replicare il lavoro di valorizzazione svolto nei primi anni con Alcaraz.
Sullo sfondo restano profili come quello di Holger Rune, per avviarne la "ricostruzione" dopo il rientro dal grave infortunio al tendine d'Achille, e quelli ancora più complicati di Alexander Zverev e Félix Auger-Aliassime.
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