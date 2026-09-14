Sinner torna in campo a Montecarlo: obiettivo Pechino per difendere il numero uno

Per lasciarsi alle spalle la tendinopatia extra-articolare ed evitare l'operazione, il numero uno del mondo ha svolto un percorso di riabilitazione intensivo al JMedical di Torino. Qui si è sottoposto a terapie innovative basate sul laser ad argon, un macchinario ad azione termica messo a disposizione dalla Federtennis. Le risposte fisiologiche sono state positive e hanno permesso il ritorno sulla terra monegasca, dove Sinner ha ripreso a colpire con cautela in un clima sereno e fiducioso, scambiando battute con il suo staff e salutando l'amico Hubert Hurkacz.