Tennis, Federer: "Ho davanti 4-5 mesi decisivi, punto a tornare in estate"

TENNIS

Lo svizzero già sicuro del forfait agli Australian Open: "La fine è vicina, ma voglio provare a giocare ancora qualche grande incontro"

Roger Federer prosegue nel recupero dall'infortunio e prova a fissare una data per il suo rientro: "Conto di ritornare alle competizioni per l'estate 2022, ma i prossimi quattro o cinque mesi saranno decisivi - le parole del tennista svizzero alla Tribune de Geneve - La verità è che sarei incredibilmente sorpreso di giocare a Wimbledon (27 giugno-10 luglio, ndr), in altre parole l'Australia non la prendo nemmeno in considerazione. La fine è vicina, ma voglio provare ancora a giocare qualche grande incontro". Getty Images

Federer è stato fermato da un problema al ginocchio destro durante la stagione sull'erba. Eliminato nei quarti di finale a Wimbledon, ha poi perso la possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, dovendosi sottoporre a due operazioni al menisco. "Era un'operazione che dovevo comunque fare per il mio benessere a lungo termine, per poter sciare con i miei figli, giocare a calcio o a tennis con i miei amici nei decenni a venire. La mia prima motivazione è stata quella di rimettermi in forma per la mia vita di uomo". Federer ha spiegato che potrà "ricominciare a correre tranquillo" solo a gennaio, prima di iniziare verso marzo-aprile "un allenamento che assomigli al tennis".

"Voglio andare a vedere un'ultima volta quello che sono capace di fare come tennista professionista - le sue parole - Tutti vogliono che io possa salutare a modo mio, su un campo da tennis. E se ci portiamo avanti con il ragionamento, rigiocare nel 2022 o nel 2023 non fa più una grande differenza: 40 o 41 anni è uguale. La domanda è piuttosto: riuscirò a sacrificarmi giorno dopo giorno? Oggi il mio cuore risponde di sì. Allora faccio le cose per gradi. E anche se so benissimo che la fine è vicina, io voglio provare a giocare qualche partita importante", ha concluso l'icona del tennis mondiale e 20 volte vincitore di tornei dello slam.