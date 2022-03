Tennis, Dolgopolov si arma per la sua Ucraina: "Una volta imbracciavo la racchetta..."

TENNIS

L'ex tennista ucraino posta sui social l'immagine di fucile, giubbotto antiproiettile ed elmetto con cui intende unirsi alla resistenza: "Difenderò Kiev"

Anche Alexandr Dolgopolov ha scelto di armarsi e unirsi alla resistenza ucraina per difendere il proprio paese dall'invasione russa. L'ex tennista, vincitore in carriera di due tornei dell'ATP Tour 250 e uno dell'ATP Tour 500, ha annunciato sui social di essere arrivato a Kiev e di essere pronto a combattere. Poco dopo ha postato un'immagine che ritrae un giubbotto antiproiettile, un fucile e un elmetto, accompagnata da un messaggio laconico: "Un tempo c'erano racchette e corde, ora questo...".

Dolgopolov ha rivelato di essere fuggito in Turchia con la sua famiglia poco prima dello scoppio del conflitto, per il timore che qualcosa di grave stesse per accadere. Lì ha cominciato a fare pratica col fucile ed è anche stato addestrato da un ex soldato professionista per circa una settimana: "Non sono Rambo, ma sono piuttosto a mio agio con le armi e riesco a colpire un bersaglio a 25 metri 3 volte su 5, in un ambiente calmo". Ora, dopo aver acquistato armamenti a Zagabria e aver varcato il confine ucraino dalla Polonia, si trova nella capitale: "La verità è con noi e questa è la nostra terra. Resterò a Kiev fino alla nostra vittoria e oltre".