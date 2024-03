Tennis, Djokovic salta Miami: "Mi concentro sugli Slam e le Olimpiadi"

TENNIS

Il numero 1 al mondo pensa già ai tornei su terra: "Voglio continuare a giocare 25 anni"

© Getty Images Novak Djokovic ha deciso di saltare il Masters 1000 di Miami, dove non aveva punti da difendere, per concentrarsi sui prossimi tornei su terra battuta. Ne è certa la stampa serba, dopo la cocente eliminazione da Indian Wells per mano di Luca Nardi: il numero 1 al mondo non sta attraversando un momento di particolare forma e ha bisogno di ritrovarla al più presto ora che la stagione sta per entrare nel vivo. Rinviata, dunque la sfida con Jannik Sinner, capace di batterlo tre volte negli ultimi quattro precedenti.

Djokovic ha concesso un'intervista a Jeffrey Katzenberg, cofondatore di Dreamworks, trasmessa da youtube e rilanciata in queste ore dal suo profilo Instagram del serbo, spiegando come intende gestire questi ultimi anni di carriera "Voglio continuare a giocare 25 anni - l'iperbole di Djokovic - e vorrei che a smettere mi spinga la mia testa, non il mio corpo: la gente non sa che il tennis è lo sport con la stagione più lunga di tutte, da gennaio a novembre, e quando gioco io gioco per vincere. Per questo devo equilibrare la mia carriera tennistica con la mia vita familiare, non voglio perdermi il primo dentino di mio figlio e ormai mi pesa stare un mese in Australia, lontano. Ma la mia psicologa mi ha insegnato che nella vita devi avere sempre un obiettivo: questo ti porta chiarezza, e la chiarezza vuol dire disciplina. La parola chiave è perseveranza e resilienza. Non gioco più tutti i tornei, punto agli appuntamenti più importanti: Slam e Giochi. Non vedo l'ora di rappresentare la Serbia a Parigi".

