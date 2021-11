Tennis, Djokovic festeggia la Serbia al Mondiale e rincuora Berrettini

Serata di forti emozioni per Novak Djokovic, a Torino per dare l'assalto alle Atp Finals. Il tennista serbo è letteralmente impazzito per la Serbia qualificata al Mondiale 2022 ai danni del Portogallo, esultando con il suo classico urlo "Idemo". Sempre attraverso delle Instagram Stories, non è mancato nemmeno il proprio sostegno a Berrettini, costretto a ritirarsi nel match contro Zverev: "Sii forte Matteo" il messaggio all'amico del numero 1 al mondo.

