Tennis, Djokovic e il caso Sinner: "Kyrgios ha detto cose giuste, siamo stati tenuti all’oscuro per cinque mesi"

"Conosco Jannik da quando era molto giovane e non mi sembra uno che farebbe certe cose, ma sono davvero frustrato, come la maggior parte degli altri giocatori, nel vedere che siamo stati tenuti all’oscuro per cinque mesi da quando ha ricevuto quella notizia. Non è una bella pubblicità per il nostro sport”. Fanno rumore le parole di Novak Djokovic da Brisbane sul caso Sinner. "Nick (Kyrgios) è stato molto esplicito su alcune questioni, in particolare sul caso doping che ha coinvolto Jannik e ha toccato alcuni punti giusti quando si tratta di trasparenza e incoerenza con i protocolli e con i confronti caso per caso", ha detto il serbo in un'intervista a Eurosport.