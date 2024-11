Tennis, De Minaur: "Sinner e il doping? E' un gran ragazzo"

"Su Jannik (Sinner, ndr) posso solo dire, per come lo conosco di persona e anche se mi ha preso a 'calci nel sedere' sette volte, che è un gran ragazzo. Abbiamo condiviso molti momenti insieme in campo, con lui e il suo team. Ho molto rispetto per lui". Lo ha detto Alex De Minaur dopo la sconfitta con il tennista altoatesino nella prima giornata delle Nitto Atp Finals di Torino, facendo ironicamente riferimento alle sette precedenti partite perse proprio con Sinner, tra cui le finali dei tornei di Toronto (2023) e Rotterdam (2024) e quella nella finale di Coppa Davis 2023.