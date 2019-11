Tennis, Coppa Davis: Fognini batte Opelka, Italia ancora aggrappata alla qualificazione

COPPA DAVIS

Comincia bene la seconda partita dell'Italia in Coppa Davis: Fabio Fognini batte Reilly Opelka, numero 36 Atp, con il punteggio di 6-4 6-7 (4) 6-3. Il ligure soffre la battuta dello statunitense ma con due break, nel primo e nel terzo set, riesce a vincere. Il prossimo match vedrà di fronte Matteo Berrettini e Taylor Fritz: l'Italia può ancora sperare di rientrare tra le migliori seconde del torneo e, dunque, qualificarsi ai quarti di finale. Fognini non sbaglia con Opelka

























“Spero di non giocare contro Opelka”. Fabio Fognini lo aveva detto alla vigilia della partita, perché sa cosa vuol dire affrontare sul veloce il gigante statunitense. Fu proprio lui a eliminarlo al primo turno degli Us Open, martoriando la risposta del ligure con un servizio potentissimo. Ed è questo anche il canovaccio in Coppa Davis, alla Caja Magica di Madrid: battute che toccano i 235 km/h, 23 ace e 80% di punti vinti con la prima di servizio. Già nel primo game della partita Opelka piazza due ace, ma lo statunitense perde inaspettatamente il servizio nel terzo gioco: diventa falloso e l'azzurro ne approfitta, costringendolo a un errore decisivo, perché dà il break e un +2 di vantaggio al ligure. Tradotto, Fognini si guadagna subito il primo set, perché in battuta non sbaglia quasi mai, e se lo scambio si allunga vengono evidenziate sia la vastità del suo repertorio sia le carenze tecniche dell'avversario. Fognini si aggiudica il primo set per 6-4 e affronta con fiducia il secondo parziale: deve servire dopo Opelka, il che lo mette nella condizione di dover sempre rincorrere. Tuttavia, se Opelka è una macchina spara-palline, Fognini si scopre “bombardiere” all'improvviso: in tutta la partita realizza 16 ace e vince l'87% dei punti con la prima e il 65% dei punti con la seconda. Nessuno sbaglia, dunque si va al tie-break, dove Fognini commette due errori gravi (tra cui uno di misura su una volée alta a campo aperto, che gli fa spaccare la racchetta per la rabbia e soprattutto regala il 6-3 a Opelka) e lo statunitense si guadagna il terzo set con un 7-4. Nell'ultimo parziale Fognini strappa una seconda volta la battuta all'avversario, e lo fa con due punti fenomenali: risposta da campione con il diritto sulla prima del gigante Usa, e poi, nel punto decisivo, passante di diritto che tocca l'incrocio delle righe. L'urlo liberatorio alla panchina è una dichiarazione di intenti: “Ci sono, ci siamo”, sembra dire. E l'Italia c'è, il resto del match (durato un'ora e 54 minuti) è solo gestione: ora sta a Matteo Berrettini nutrire ancor più il sogno-qualificazione per gli azzurri, che comunque dipende anche dal risultato delle altre partite.