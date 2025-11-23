Tennis, Coppa Davis: Berrettini batte Carreno Busta, Italia a un punto dal titolo

Al termine della sfida, Berrettini ha parlato a SuperTennis: "Non ci sia abitua mai a tutto questo e non voglio abituarmi. Difficile parlare ora, sono super felice ed emozionato di sentirvi però dobbiamo restare con i piedi per terra perché ora c'è Flavio, ma davvero grazie a tutti per il supporto". Che poi aggiunge: "Stamattina ero un po' teso come è giusto che sia, ma il risultato è la cosa più importante: è andata bene e ora andiamo avanti. Non importa chi scende in campo o chi sta a casa: la squadra è lunga, siamo in tanti a giocare bene a tennis e che cercano di fare il massimo in campo. Ora ancora forza Flavio e daje".