Tennis, Coppa Davis: la finale sarà Italia-Spagna

È la Coppa Davis dei doppi e dei tie-break: nel lato del tabellone opposto a quello dell'Italia, la Spagna piega 2-1 la Germania raggiungendo nella finale di domenica gli Azzurri, a caccia del tris dopo i trionfi nel 2023 e 2024. Decisiva la coppia composta da Granollers e Martinez, che si impone nel terzo match su Krawietz e Puetz. Gli iberici passano innanzitutto in vantaggio con il netto 2-0 di Carreño Busta su Struff: 6-4, 7-6(6). Il tie-break sarà fondamentale però per i tedeschi, che rimettono tutto in parità grazie al 7-6(2), 7-6(5) su Munar da parte di Zverev, che come contro l'Argentina risponde presente al momento di tenere in gioco la sua Nazionale. Si va allora al doppio e la meglio collaudata coppia iberica supera quella tedesca che aveva invece battuto Bolelli-Vavassori alle Finals. E il due contro due segue lo stesso andamento dell'intero confronto: Spagna avanti con il 6-2 del primo parziale risposta della Germania con il 6-3 del secondo. Il momento decisivo della semifinale è allora il quarto game: Granollers e Martinez si prendono il break lasciando addirittura a zero Krawietz e Puetz, andando sul 3-1. Al momento di servire per il match, gli spagnoli devono anche annullare una palla break, ma il primo match point è quello buono. Finisce 6-2, 3-6, 6-3 per Granollers e Martinez, 2-1 complessivo sulla Germania. E così, anche senza Sinner e Alcaraz, sarà Italia-Spagna per la Coppa Davis 2025.