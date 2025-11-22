Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, Coppa Davis: la finale sarà Italia-Spagna

Il doppio regala la qualificazione agli iberici, 2-1 alla Germania: domenica la sfida decisiva contro gli Azzurri

22 Nov 2025 - 19:16
1 di 15
© Ipa
© Ipa
© Ipa

© Ipa

© Ipa

La finale della Coppa Davis 2025 sarà Italia-Spagna. A Bologna, gli iberici piegano 2-1 la Germania e raggiungono gli Azzurri bicampioni in carica nell'atto conclusivo di domenica. Decisivo il successo in tre set del doppio: Granollers e Martinez piegano 6-2, 3-6, 6-3 Krawietz e Puetz, dopo il momentaneo 1-1 firmato dalle vittorie di Carreño Busta prima e Zverev poi, rispettivamente su Struff (6-4, 7-6) e Munar (7-6, 7-6).

È la Coppa Davis dei doppi e dei tie-break: nel lato del tabellone opposto a quello dell'Italia, la Spagna piega 2-1 la Germania raggiungendo nella finale di domenica gli Azzurri, a caccia del tris dopo i trionfi nel 2023 e 2024. Decisiva la coppia composta da Granollers e Martinez, che si impone nel terzo match su Krawietz e Puetz. Gli iberici passano innanzitutto in vantaggio con il netto 2-0 di Carreño Busta su Struff: 6-4, 7-6(6). Il tie-break sarà fondamentale però per i tedeschi, che rimettono tutto in parità grazie al 7-6(2), 7-6(5) su Munar da parte di Zverev, che come contro l'Argentina risponde presente al momento di tenere in gioco la sua Nazionale. Si va allora al doppio e la meglio collaudata coppia iberica supera quella tedesca che aveva invece battuto Bolelli-Vavassori alle Finals. E il due contro due segue lo stesso andamento dell'intero confronto: Spagna avanti con il 6-2 del primo parziale risposta della Germania con il 6-3 del secondo. Il momento decisivo della semifinale è allora il quarto game: Granollers e Martinez si prendono il break lasciando addirittura a zero Krawietz e Puetz, andando sul 3-1. Al momento di servire per il match, gli spagnoli devono anche annullare una palla break, ma il primo match point è quello buono. Finisce 6-2, 3-6, 6-3 per Granollers e Martinez, 2-1 complessivo sulla Germania. E così, anche senza Sinner e Alcaraz, sarà Italia-Spagna per la Coppa Davis 2025.

Leggi anche

Sinner, dal rovescio allo swing: dopo le Finals, relax sui campi da golf

tennis

Ultimi video

03:36
DICH CIRIO PRES PIEMONTE ATP FINALS DICH

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

01:06
MCH PREMIAZIONE PILIC, DJOKOVIC E BECKER MCH

Coppa Davis, l'omaggio a Niki Pilic

00:51
DICH DJOKOVIC COPPA DAVIS BOLOGNA DICH

Djokovic: "Sinner-Alcaraz? Sono fantastici"

00:38
MCH ALCARAZ E I TIFOSI A TORINO 17/11 MCH

Alcaraz, bagno di folla il giorno dopo la sconfitta contro Sinner

00:39
DICH SINNER POST FINALS DICH

Sinner: "Un sollievo di fine stagione, un po' come l'anno scorso ma stavolta più potente, più forte"

05:52
INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

03:36
DICH CIRIO PRES PIEMONTE ATP FINALS DICH

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

I più visti di Tennis

DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

Berrettini facile, Cobolli è epico: Belgio a casa, Italia in finale per il terzo anno di fila

Cobolli come Djokovic: porta l'Italia in finale di Davis e si strappa la maglietta

Berrettini soffre, Cobolli in scioltezza: Italia batte l'Austria e va in semifinale col Belgio

MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:06
La delusione di Spalletti: "Dobbiamo alzare il livello, l'ambizione è lottare per lo scudetto"
21:02
Zoff: "Scudetto? Spalletti fa bene a crederci, la Juve deve sempre puntare al massimo"
21:02
"The Art of Fighting", il pugilato torna in scena a Roma il 6 dicembre
Curaçao, vietato dormire in aereo: il Mondiale sta arrivando
21:00
Curaçao, vietato dormire in aereo: il Mondiale sta arrivando
20:58
Il Bayern ne fa 6 al Friburgo e allunga in testa, Dortmund fermato dallo Stoccarda