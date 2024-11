Tennis, Coppa Davis: azzurri in campo per difendere il titolo, alle 17 l'Argentina nei quarti

Dopo il trionfo delle azzurre del tennis contro la Slovacchia nella finale della Billie Jean King Cup (quinto successo), è l'ora degli azzurri della Coppa Davis. L'Italia si ripresenta alle Finals della coppa-insalatiera da campione uscente e come favorita per il bis. La squadra capitanata da Filippo Volandri può infatti mettere in campo il n.1 al mondo Jannik Sinner, che dal trionfo di Malaga 2023 ha definitivamente spiccato il volo fino all'apoteosi alle ultime ATP Finals di Torino, ma anche una delle coppie attualmente più forti in doppio, formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e altri due forti singolaristi come Lorenzo Musetti (n.17 Atp) e Matteo Berrettini (n.35). Appuntamento alle ore 17 per lo scontro diretto nei quarti di finale contro l'Argentina di Guillermo Coria: si parte con il primo singolare. In caso di successo contro l'Argentina, l'Italtennis affronterà in semifinale la vincente di Stati Uniti-Australia (sabato 23 alle 13). Domenica 24 alle 16 la finale per il titolo.