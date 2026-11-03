Tennis, Cobolli qualificato matematicamente alle Atp Finals: decisivo il ko di Jodar a Parigi

Cobolli, che si era ritirato a Vienna contro Berrettini per un problema fisico, non ha preso parte al torneo di Parigi proprio per non correre rischi in vista delle Finals di Torino come annunciato lunedì sui social. "Speravo davvero di farcela - ha scritto Cobolli - Dopo il media day ho provato ad allenarmi in palestra ma sento ancora un po' di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi. Questa città mi ha regalto le due settimane più belle della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe significato tanto. Ora testa al recupero, grazie per esserci sempre".