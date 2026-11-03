Tennis, Cobolli qualificato matematicamente alle Atp Finals: decisivo il ko di Jodar a Parigi

Cobolli in lacrime, Berrettini lo consola: le immagini
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Ci sarà anche un italiano alle Atp Finals di Torino che inizieranno il prossimo 15 novembre. Parliamo di Flavio Cobolli che è matematicamente qualificato dopo il ko di Jodar in due set contro Ruud ai sedicesimi del torneo in corso a Parigi. L'eliminazione dello spagnolo dal torneo parigino ha permesso al romano di festeggiare la partecipazione alle Finals, appuntamento che potrete vedere anche sulle reti Mediaset. L'Italia quindi, sarà rappresentata da un italiano per la quinta volta di fila, mentre per Cobolli si tratta della prima volta alle Atp Finals all'età di 24 anni.
Cobolli, che si era ritirato a Vienna contro Berrettini per un problema fisico, non ha preso parte al torneo di Parigi proprio per non correre rischi in vista delle Finals di Torino come annunciato lunedì sui social. "Speravo davvero di farcela - ha scritto Cobolli - Dopo il media day ho provato ad allenarmi in palestra ma sento ancora un po' di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi. Questa città mi ha regalto le due settimane più belle della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe significato tanto. Ora testa al recupero, grazie per esserci sempre".
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