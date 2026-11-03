LE PAGELLE

Le pagelle di Manchester Utd-Roma: Balerdi bravo a metà, Soulé scoppia nella ripresa

Il difensore argentino è perfetto fino a dieci minuti dalla fine: i due gol di Cunha sono colpa sua. Il fantasista segna e procura il rigore ma poi scompare nella ripresa. Mancini: troppa foga in occasione del penalty 

03 Nov 2026 - 23:36
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ROMA

VASQUEZ 5.5 - Tre gol sul groppone (e un doppio palo clamoroso colpito da Mbeuma), qualche responsabilità sul terzo. Sfortunato in occasione del rigore: para ma si arrende nella ripetizione.

MANCINI 5.5 - In una partita tutto sommato sufficiente provoca però il rigore con una giocata un po' imprudente (dal 74' NDICKA SV)

BALERDI 5.5 - Comincia maluccio, pasticciando un po' troppo. Poi pressa e ruba palla dando il "la" all'azione del vantaggio. E torna il solito gladiatorio centrale, sicuro nelle uscite e roccioso negli scontri corpo a corpo, fino al blackout degli ultimi dieci minuti: prima l'erroraccio da matita blu che regala a Cunha il 2-2, poi ha colpe anche nel 3-2 perchè tiene in gioco Lacey e non riesce a chiudere su Cunha.

HERMOSO 6 - Presidia la zona sinistra difensiva e lo fa bene nel primo tempo per poi andare un po' in affanno nella ripresa (dal 74' GHILARDI SV)

RENSCH SV - Fa in tempo a godersi in campo i due gol giallorossi, poi deve uscire per infortunio (dal 20' LULLI 5 - Soffre Old Trafford, entra timoroso e gioca contratto)  

CRISTANTE 6 - Governa il gioco nel primo tempo, cala come tutta la squadra nella ripresa quando comunque salva un pallone sulla linea bianca. Peccato per quella millimetrica entrata in area che fa ribattere il rigore a Bruno Fernandes. 

DE ROON 5.5 - Prestazione ordinata fino al quarto finale di gioco quando lo United prende il comando delle operazioni.

WESLEY 5.5 - Partita di sacrificio riuscita a metà. Bravo in fase difensiva fino a quando entra Lacey che lo mette in difficoltà a più riprese

SOULE 6.5 - Media tra l'8 del primo tempo (gol e rigore procurato) e il 5 della ripresa quando spreca troppi palloni dando il fianco a vari contropiede inglesi.

MORA 7 - Da due suoi cambi di gioco al bacio sono venuti il gol di Soulè e il rigore del raddoppio. Lavora bene anche in copertura (dal 46' PISILLI 5 - Deve garantire più copertura, ma finisce per essere travolto. Nel concitato finale sbaglia la misura di tutti i cross).

MALEN 6 - Il rigore del raddoppio è una sentenza, spreca però troppo nel primo tempo. Stanco, scompare nella ripresa (dal 77' CASTRO SV).

Allenatore GASPERINI 6 - Anche in questo caso il voto è la media tra l'8 del primo tempo (una partita quasi perfetta, è mancato solo il colpo del 3-0, quello del definitivo ko) e il 4 della ripresa, con squadra troppo bassa e rientrata in campo senza la giusta "carogna".

MANCHESTER UNITED

LAMMENS 6; YORO 6, MAGUIRE 6.5 (dall'88' DE LIGT SV), HEAVEN 6 (dal 74' MARTINEZ SV), DALOT 5.5; SANTOS 6, BALEBA 5.5 (dal 50' TIELEMANS 6.5); MBEUMO 5, BRUNO FERNANDES 6 (dall'88' MOUNT SV), AMAD DIALLO 5.5 (dal 74' LACEY 7); CUNHA 7.5. Allenatore CARRICK 6.5

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