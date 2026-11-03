Le pagelle di Manchester Utd-Roma: Balerdi bravo a metà, Soulé scoppia nella ripresa

BALERDI 5.5 - Comincia maluccio, pasticciando un po' troppo. Poi pressa e ruba palla dando il "la" all'azione del vantaggio. E torna il solito gladiatorio centrale, sicuro nelle uscite e roccioso negli scontri corpo a corpo, fino al blackout degli ultimi dieci minuti: prima l'erroraccio da matita blu che regala a Cunha il 2-2, poi ha colpe anche nel 3-2 perchè tiene in gioco Lacey e non riesce a chiudere su Cunha.