Champions League, Psg e Barcellona dominano. Vince anche il Bayern a Madrid

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Show del Psg sul campo del Villarreal nel martedì della quarta giornata di Champions League. La squadra di Luis Enrique prende il largo in avvio e chiude sul 6-0 finale. Vince anche il Barcellona, che batte l’Aston Villa 3-0. Tra le altre big, bene anche il Bayern Monaco che a Madrid supera 2-0 l’Atletico. Vittoria interna per il LASK sullo Slovan (4-0), mentre tra Bodo/Glimt e Lille finisce 0-0. Alle 18:45 successi per Galatasaray e Sporting Lisbona, rispettivamente 2-0 e 0-1 contro Stoccarda e Shakhtar.
LE PARTITE
La quarta giornata di Champions League è iniziato con i successi di Galatasaray e Shakhtar. I turchi lo fanno contro lo Stoccarda grazie alla doppietta di Batrakov, arrivata tra il 12’ e il 15’ del primo tempo. Altro gol invece per Issa Doumbia: il centrocampista azzurro ha infatti deciso la sfida contro lo Shakhtar con una rete al 59’. Nelle partite delle 21:00 domina il PSG, che al 17’ è già avanti di 4 gol sul Villarreal (9’ Joao Neves, 12’ Doué, 12’ Mayulu, 17’ Fabian Ruiz) e conclude sul 6-0, grazie alla doppietta del centrocampista spagnolo e alla rete di Boly a dieci dalla fine.
Grande successo anche per il Barcellona, che supera l’Aston Villa grazie ai soliti Lamine Yamal e Raphinha: il fuoriclasse spagnolo porta avanti i suoi al 7’, poi il brasiliano ne fa due nella ripresa e chiude i giochi sul 3-0. Bene anche il Bayern Monaco, che a Madrid batte l’Atletico 2-0 concedendo pochissimo: decidono le reti di Karl al 54’ e di Laimer al 74’. Seconda vittoria in questa Champions League per il LASK, che domina lo Slovan e vince 4-0 (19’ e 37’ Jorgensen, 44’ Ljubicic, 48’ Adeniran), mentre l’unico pareggio arriva tra Bodo/Glimt e Lille, che non vanno oltre lo 0-0.