Champions League, Psg e Barcellona dominano. Vince anche il Bayern a Madrid

La quarta giornata di Champions League è iniziato con i successi di Galatasaray e Shakhtar. I turchi lo fanno contro lo Stoccarda grazie alla doppietta di Batrakov, arrivata tra il 12’ e il 15’ del primo tempo. Altro gol invece per Issa Doumbia: il centrocampista azzurro ha infatti deciso la sfida contro lo Shakhtar con una rete al 59’. Nelle partite delle 21:00 domina il PSG, che al 17’ è già avanti di 4 gol sul Villarreal (9’ Joao Neves, 12’ Doué, 12’ Mayulu, 17’ Fabian Ruiz) e conclude sul 6-0, grazie alla doppietta del centrocampista spagnolo e alla rete di Boly a dieci dalla fine.