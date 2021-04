Tennis Camp Isola d’Elba: vacanze sulla terra rossa seguiti da Riccardo Piatti

ALL'ISOLA D'ELBA

Nel periodo estivo, è possibile incrociare grandi campioni come Sinner, Bolelli, Johansson e altri personaggi del mondo sportivo

Da Jannik Sinner a Maria Sharapova, da Simone Bolelli e Thomas Johansson a Riccardo Piatti: sono alcuni dei grandi del tennis internazionale di casa all’Isola d’Elba dove, tra un allenamento e l’altro, trovano relax tra natura e mare. Tutti gravitano attorno al Tennis Camp Isola d’Elba, una delle accademie di tennis più importanti in Italia, situata in località Ripalte a Capoliveri. Riccardo Piatti, il guru dei coach italiani, trainer da diversi anni di Sinner (numero uno under 18 e nei primi 40 del mondo in ATP), da giugno ad agosto è uno dei protagonisti del Tennis Camp. ufficio-stampa

“L’isola d’Elba è il laboratorio del mio metodo di allenamento, del mio modo di pensare il tennis. Per 6 ore al giorno in campo sto con tutte le persone che vogliono perfezionarsi nel gioco, e con ognuna di loro sviluppo il mio metodo di lavoro" spiega Riccardo Piatti.

Diretto da Filippo Bersani, maestro di tennis, lo staff di insegnanti del Tennis Camp Isola d’Elba è appositamente diversificato per incontrare tutte le esigenze degli sportivi che si succedono qui da 15 anni. Gli stage si svolgono in weekend o in vere e proprie settimane di apprendimento. Nel periodo estivo, è possibile incrociare grandi campioni come Sinner, Bolelli, Johansson e altri personaggi del mondo sportivo; tutti campioni che hanno confermato la loro presenza anche la prossima estate.

IL TENNIS CAMP ALL’ELBA

L’Elba Tennis Camp si trova nella Tenuta delle Ripalte, 450 ettari di macchia mediterranea e vigne che scendono fino al mare, all’estremità sud-orientale dell’isola. Attorno alla villa ottocentesca, trasformata in prezioso hotel, vi sono fattorie agricole, villette e chalets dove alloggiare in tutta tranquillità, immerse nella verde della pineta, con lo sfondo dominante dell’azzurro del mare. Ci sono 5 campi da tennis in sintetico e in terra, un nuovissimo campo da padel, un campo da beach volley e due piscine. È stato realizzato anche un campo da tennis, unico nel suo genere, ricavato sopra una cantina vinicola dove, dopo una partita o un allenamento, si può degustare l’Aleatico, il famoso vino locale doc dell’Elba.

STAGE DI TENNIS DA MAGGIO A SETTEMBRE

Gli stage Gotennis sono weekend o settimane di apprendimento con percorsi tecnici specifici per ogni esigenza di miglioramento, da chi è alle prime armi ai più preparati. Sono adatti a single, coppie e famiglie. L’attività sportiva è diversificata e si rivolge sia ai più piccoli che agli adulti, partendo da minitennis, passando per i livelli di principianti e intermedi, fino ad arrivare agli agonisti.

L’ACCADEMIA DI RICCADO PIATTI

Ogni anno, tra giugno e luglio, all’Elba Tennis camp si organizza l’Accademia di Riccardo Piatti che insieme al suo staff propone uno stage ad alto rendimento. É aperto a giocatori, ragazzi e adulti di tutti i livelli suddivisi in gruppi di 2/3 players. Riccardo Piatti dirige e partecipa attivamente alle sessioni di allenamento in campo e in aula con supporti di teoria e video analisi. Il programma si articola in 6 ore di training al giorno sugli argomenti più importanti (tecnica dei colpi fondamentali, tattica, strategia di singolo e doppio) con video analisi, preparazione atletica specifica, lezioni di teoria, training mentale, match serali. “L’accademia propone un approccio metodologico innovativo nell’apprendimento delle tecniche di gioco. Lo scopo è ottenere una conoscenza approfondita di ogni singolo tennista al fine di sviluppare un programma di allenamento altamente personalizzato, mirato ad esaltarne i pregi e al tempo stesso correggerne le carenze - spiega Piatti - L’obiettivo finale è quello di monitorare costantemente la maturazione tecnica di un tennista e al tempo stesso fornirgli una cultura tecnico/tattica/mentale”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Dal 26 giugno al 31 luglio 2021 l’Accademia Riccardo Piatti organizza 5 settimane di stage. Dal 30 maggio al 6 giugno 2021 è invece in programma Gotenniscup 10a edizione, evento amatoriale con scuola tennis e tornei. Gli stage di apprendimento tecnico e tattico si rivolgono a giocatori amatori e quarta categoria. L’obiettivo è quello di aggiungere a torneo e vacanza anche un clinic dedicato alla tattica di gioco.