Tennis: Camila Giorgi positiva al Covid, niente Billie Jean King Cup

TENNIS

La tennista marchigiana è in isolamento a Charleston: niente sfida con la Romania

Camilla Giorgi è risultata positiva al Covid-19 ed è in isolamento a Charleston, dove si è ritirata dal torneo prima del via. La 29enne tennista di Macerata, n.80 del ranking, salterà così la sfida di playoff della Billie Jean King Cup contro la Romania di Simona Halep, in programma il 16 e 17 aprile a Cluj. Al suo posto il capitano Tathiana Garbin ha scelto la 23enne Bianca Turati, alla prima convocazione in azzurro. Getty Images

"Mi dispiace molto non poter partecipare alla sfida in Romania al fianco delle mie compagne, ci tenevo tantissimo a giocare con la maglia della nazionale e dare il mio apporto alla squadra" ha commentato la Giorgi. "Sono davvero dispiaciuta per Camila, so quanto ci tenesse a questa partecipazione ai playoff contro la Romania - ha sottolineato Garbin - insieme al resto del team è stata indispensabile nel conquistare questo importante traguardo Per me e per tutta la squadra è stato un duro colpo, proveremo a vincere anche per lei. Ora c’è da augurarle solo una pronta ripresa”.

Queste le altre giocatrici convocate per la sfida sul veloce indoor della Sala Polivalente: Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto Monticone.