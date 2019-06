Tennis: Bouchard in versione Catwoman

26/06/2019

A soli 25 anni la sua carriera è già da un po' in fase discendente, tanto da essere precipitata al numero 79 al mondo, ma Eugenie Bouchard è un brand che tira sempre con due milioni di follower solo su Instagram. E l'ultimo completino in versione Catwoman indossato dalla tennista canadese in vista di Wimbledon ha infiammato la Rete.