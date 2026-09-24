Tennis, Billie Jean King Cup: Italia sotto 1-0 con la Cina, Cocciaretto ko

L’Italia è sotto 1-0 nel confronto con la Cina in Billie Jean King Cup: Shuai Zhang si impone per 2-0 contro Elisabetta Cocciaretto. Il match dell’italiana dura solamente un’ora contro la cinese, che parte a razzo nel corso del primo parziale con un secco 6-0 in soli ventisei minuti di gioco. Elisabetta sembra non riuscire minimamente ad entrare in partita, ma fortunatamente nel secondo set si sblocca e trova il primo game. Sul 2-1 in favore della Zhang arriva l’ennesimo break subito dall’italiana, con la sua avversaria che scappa via sul 4-1. L’unica vera chance per Cocciaretto arriva sul punteggio di 4-2: ben quattro palle break annullate dalla cinese, che evita quindi il rientro dell’italiana e poi chiude nel turno di battuta della sua avversaria con il definitivo 6-2 che significa 2-0 e 1-0 Cina nella sfida all’Italia. Ora Paolini sfida Zheng, in caso di vittoria azzurra il match di doppio deciderà la sfidante dell’Ucraina. Se Paolini dovesse perdere, l’Italia sarebbe fuori.