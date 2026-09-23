Formula E, cambia tutto: la nuova identità visiva per l’era GEN4

Non è dunque un semplice cambio di logo, ma una trasformazione dell'immagine dell'intero campionato. Con questo restyling la Formula E strizza l'occhio anche a streaming, social, gaming e cultura contemporanea, mantenendo al centro velocità, tecnologia e competizione. La filosofia è chiara: la sostenibilità non viene più raccontata come un compromesso rispetto alla prestazione, ma come uno dei motori principali dell'innovazione. Tecnologia, efficienza e performance diventano così parti dello stesso racconto.