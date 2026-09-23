Formula E, cambia tutto: la nuova identità visiva per l’era GEN4
Il campionato elettrico presenta un nuovo look: logo, grafiche e linguaggio visivo cambiano alla vigilia del debutto della rivoluzionaria monoposto di quarta generazione.
© Formula E
La Formula E cambia pelle. A pochi mesi dall'inizio della Stagione 13 che vedrà il debutto di una monoposto completamente rinnovata dal punto di vista tecnico e aerodinamico, il campionato mondiale elettrico presenta una nuova identità visiva, più dinamica e aggressiva. Il nuovo corso arriva in un momento particolarmente significativo per la categoria: a dicembre debutterà la GEN4, la monoposto più evoluta nella storia della Formula E. Insieme a un calendario record di 21 gare arriverà anche il nuovo E-Prix Unleashed, in pratica una gara più breve, in stile Sprint F1. Questo nuovo format andrà in scena nei round che prevedono il doppio appuntamento nello stesso tracciato (Jaddah, Berlino, Monaco, Brand Hatch, Zanvort, Madrid, Shanghai, Tokyo).
Anche le grafiche televisive saranno aggiornate con l'obiettivo di rendere più immediata la lettura delle informazioni durante i duelli ruota a ruota.
© Formula E
Non è dunque un semplice cambio di logo, ma una trasformazione dell'immagine dell'intero campionato. Con questo restyling la Formula E strizza l'occhio anche a streaming, social, gaming e cultura contemporanea, mantenendo al centro velocità, tecnologia e competizione. La filosofia è chiara: la sostenibilità non viene più raccontata come un compromesso rispetto alla prestazione, ma come uno dei motori principali dell'innovazione. Tecnologia, efficienza e performance diventano così parti dello stesso racconto.