Tennis, Coppa Davis: svelato programma ufficiale delle Finals di Bologna

E' stato pubblicato il programma delle sfide delle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre 2026. Quarti di finale. Martedì 24 novembre (16): Repubblica Ceca contro Canada. Mercoledì 25 novembre (16): Italia contro Corea. Giovedì 26 novembre (10): Gran Bretagna contro Germania. Giovedì 26 novembre (non prima delle 17): Austria contro Spagna. Semifinali. Venerdì 27 novembre (16): Vincitore Italia/Corea contro Vincitore Repubblica Ceca/Canada. Sabato 28 novembre (12): Vincitore Gran Bretagna/Germania contro Vincitore Austria/Spagna. Finale. Domenica 29 novembre (15): Vincitore Semifinale 1 contro Vincitore Semifinale 2.