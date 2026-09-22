Coppa Davis, il sorteggio dell'Italia: si parte con la Corea del Sud

E il cammino, almeno all'apparenza, sembra tracciato. Il sorteggio avvenuto poco fa ha dato il suo responso. Gli azzurri (teste di serie) esordiranno contro la Corea del Sud, tra gli avversari più abbordabili nell'urna. Il debutto dei detentori del trofeo sarà martedì 25 novembre. Qualora passasse il turno, l'Italia affronterebbe la semifinale contro una tra Cechia e Canada.