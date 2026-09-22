TENNIS

Coppa Davis, il sorteggio dell'Italia: si parte con la Corea del Sud

Sorteggio benevolo per l'Italia, che ai quarti di Coppa Davis incrocerà la Corea del Sud. In semifinale potenziale incrocio con Canada o Repubblica Ceca

22 Set 2026 - 12:53
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A Bologna per mettere a segno il poker. Dopo aver trionfato nelle ultime tre edizioni (l'ultima senza il numero uno al mondo Sinner), l'Italia vuole alzare un'altra volta l'insalatiera. Alla "Supertennis Arena", nel capoluogo emiliano, la squadra allenata da Pippo Volandri punta a vincere la quinta Coppa Davis della sua storia. L'appuntamento è fissato dal 24 al 29 novembre

E il cammino, almeno all'apparenza, sembra tracciato. Il sorteggio avvenuto poco fa ha dato il suo responso. Gli azzurri (teste di serie) esordiranno contro la Corea del Sud, tra gli avversari più abbordabili nell'urna. Il debutto dei detentori del trofeo sarà martedì 25 novembre. Qualora passasse il turno, l'Italia affronterebbe la semifinale contro una tra Cechia e Canada. 

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Scongiurati, almeno fino alla finale, i rivali più ostici, rappresentati dalla Germania di Zverev e dalla Spagna di Alcaraz. Sul lato opposto del tabellone, infatti, i tedeschi saranno di scena contro la Gran Bretagna, mentre i vice-campioni in carica se la vedranno con l'Austria ai quarti.

L'incrocio con una delle due corazzate, potenzialmente, potrebbe avvenire solamente all'atto finale, quando potrebbe andare in scena la rivincita della passata edizione con gli iberici, battuti per due set a zero lo scorso 23 novembre. Nell'auspicio, quest'anno, di rivedere l'uno contro l'altro i due mostri del tennis mondiale di nuovo protagonisti.

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