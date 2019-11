Tennis, Berrettini: "Le Finals un sogno, non me l'aspettavo"

L'INTERVISTA

La sconfitta di Monfils contro Shapovalov ha regalato a Matteo Berrettini un posto alle Atp Finals e nella storia del tennis italiano. "Non potevo mai immaginare di arrivare a Londra, tanto a inizio anno quanto prima degli Us Open - ha spiegato a Rai Sport -. Poi sono successe un po' di cose pazzesche e mi sono catapultato in questa situazione. Ho provato con tutte le mie forze a raggiungere l'obiettivo delle Finals e ora sono qui a vivere il mio sogno". Berrettini nella storia

L'appuntamento di Londra, dove se la vedrà con i migliori giocatori della stagione, la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria. "Sono contento, ma non sarei stato triste fino in fondo perché sono convinto dentro di me che la stagione sarebbe stata grandiosa anche chiudendo come nono giocatore del ranking mondiale".

Dopo la sconfitta di Wimbledon contro Federer, il finale di stagione del tennis romano è stato un crescendo continuo: "Ho giocato contro il mio idolo sul campo più bello del mondo, gli ottavi di finale. Poi ho preso una storta alla caviglia e mi sono dovuto fermare per un mese circa. Non è stata quindi un'annata facile, perché ho avuto alcuni momenti di difficoltà, che ho superato molto bene con la mia determinazione". Quella stessa determinazione che non mancherà a Londra. dove Matteo si presenta al via come la classica mina vagante e con la spensieratezza di non avere davvero nulla da perdere e tutto da guadagnare.