Tennis: Berrettini batte Thiem, prima vittoria in singolare per l'Italia nelle Atp Finals

ATP FINALS

Era una gara inutile per la qualificazione, ma non per questo Matteo Berrettini rinuncia a fare la storia: il romano batte Dominic Thiem (già in semifinale) con il punteggio di 7-6 6-3 ed è il primo italiano a vincere una gara delle Atp Finals in singolare. Ci avevano provato, in precedenza, Adriano Panatta (1975) e Corrado Barazzutti (1978). Berrettini, già eliminato dal Masters in corso a Londra, chiude il “gruppo Borg” con una vittoria e due sconfitte.

È tranquillo, appena dopo aver sfoderato una seconda vincente e aver battuto Dominic Thiem in due set con relativa scioltezza. Non sembra neanche consapevole di aver fatto la storia. O forse lo sa, ma lo nasconde bene: Matteo Berrettini è il primo italiano in assoluto a vincere una gara delle Atp Finals. E lo fa sconfiggendo l'austriaco, che nei primi due match aveva ottenuto due scalpi prestigiosi, come Roger Federer e Novak Djokovic. Proprio i due che hanno condannato il romano a una terza gara platonica. Thiem era già sicuro del primo posto, e forse per questo motivo è sceso in campo non al 100% delle motivazioni. Stesso discorso, però, valeva per Berrettini, già eliminato dal Masters: ne nasce un match rapido, chiuso in un'ora e 18 minuti. Nel primo set non sbaglia nessuno fino al 4-4, quando Berrettini strappa il servizio al numero 5 del mondo, tenendolo addirittura a zero e guadagnandosi i suoi applausi dopo un gran dritto incrociato.

L'austriaco mostra comunque di non essere venuto a fare una scampagnata e rende il favore al romano, anche se nel contro-break del 5-5 sono più gli errori di Berrettini che i vincenti di Thiem. Nel tie-break l'azzurro va subito avanti di due mini-break e poi sul 6-1. Impossibile lasciarsi scappare l'occasione, infatti chiude con un ace sul 7-3. Berrettini, che nel primo set conquista l'81% dei punti con la prima e il 60% con la seconda, aumenta - se possibile - potenza e precisione al servizio nella frazione successiva e con il suo braccio martella la risposta di Thiem, sempre più in difficoltà. In totale sono 29 i suoi vincenti, contro i soli 13 dell'avversario. L'austriaco riesce a strappare al massimo un 15 quando è l'italiano a servire, mentre deve invece faticare di più nel tenere la battuta. Non ci riesce nel sesto game, quando Berrettini ottiene quattro punti consecutivi dal 15-40 e si spiana la strada verso la storia.