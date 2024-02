Tennis, Becker lascia Rune: "Non posso dargli ciò di cui ha bisogno"

Boris Becker non è più l'allenatore di Holger Rune. L'annuncio è stato dato dall'ex tennista tedesco sul suo profilo X: "Vorrei informarvi - ha scritto Becker - che mi dimetterò da capo allenatore di Holger Rune con effetto immediato. Abbiamo iniziato questa partnership con l'obiettivo iniziale di raggiungere le ATP Finals alla fine dello scorso anno, ma andando avanti mi sono reso conto che per avere successo, avrei dovuto essere disponibile per Holger molto più di quanto potessi. A causa di responsabilità professionali e private, non posso dare a Holger ciò di cui ha bisogno ora. Gli auguro solo il meglio e sarò sempre il suo fan numero 1. Ho davvero apprezzato questo viaggio insieme".