Tennis: Barcellona; Musetti "serve pazienza, i risultati arriveranno"

"Dobbiamo ripartire da dove ci eravamo lasciati e risalire con pazienza: i risultati arriveranno". Non ha fretta Lorenzo Musetti, che si è messo alle spalle la sconfitta all'esordio a Montecarlo contro Valentin Vacherot e si prepara a debuttare all'Atp 500 di Barcellona contro Martin Landaluce, giovane spagnolo in rampa di lancio, amico di Carlos Alcaraz con cui si è allenato prima del Masters 1000 nel Principato. Il carrarino, arrivato in finale l'anno scorso a Montecarlo, è scivolato fuori dalla Top 5, alla posizione numero 9 nel ranking Atp. "Non è stato facile trovare il ritmo a Montecarlo, era il mio secondo match dopo l'Australian Open. Valentin ha giocato molto bene, complimenti a lui per essere arrivato in semifinale - ha detto nell'intervista all'Atp alla vigilia dell'esordio -. Sulla terra ho mostrato il mio tennis migliore in carriera. La mia priorità era sentirmi fisicamente pronto, al 100%, e ho raggiunto l'obiettivo: sono felice, i risultati arriveranno. Perdere posizioni in classifica dopo un infortunio è normale, devo essere paziente e tornare a scalare".