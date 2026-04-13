Tennis: Barcellona; Musetti "serve pazienza, i risultati arriveranno"

13 Apr 2026 - 17:32
 9) MUSETTI – 28.896 © Getty Images

 9) MUSETTI – 28.896 © Getty Images

"Dobbiamo ripartire da dove ci eravamo lasciati e risalire con pazienza: i risultati arriveranno". Non ha fretta Lorenzo Musetti, che si è messo alle spalle la sconfitta all'esordio a Montecarlo contro Valentin Vacherot e si prepara a debuttare all'Atp 500 di Barcellona contro Martin Landaluce, giovane spagnolo in rampa di lancio, amico di Carlos Alcaraz con cui si è allenato prima del Masters 1000 nel Principato. Il carrarino, arrivato in finale l'anno scorso a Montecarlo, è scivolato fuori dalla Top 5, alla posizione numero 9 nel ranking Atp. "Non è stato facile trovare il ritmo a Montecarlo, era il mio secondo match dopo l'Australian Open. Valentin ha giocato molto bene, complimenti a lui per essere arrivato in semifinale - ha detto nell'intervista all'Atp alla vigilia dell'esordio -. Sulla terra ho mostrato il mio tennis migliore in carriera. La mia priorità era sentirmi fisicamente pronto, al 100%, e ho raggiunto l'obiettivo: sono felice, i risultati arriveranno. Perdere posizioni in classifica dopo un infortunio è normale, devo essere paziente e tornare a scalare".

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