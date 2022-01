Tennis, Australian Open: Sinner chirurgico, travolge De Minaur e vola ai quarti 

TENNIS

Il 20enne altoatesino batte il padrone di casa in tre set e attende il suo avversario: sarà uno tra Tsitsipas e Fritz

Continua la cavalcata di Jannik Sinner agli Australian Open. Il 20enne di San Candido accede ai quarti di finale eliminando in tre set il padrone di casa Alex De Minaur, battuto con il punteggio di 7-6(3), 6-3, 6-4 al termine di un match con poche sbavature da parte del numero 10 della classifica Atp, che perde il servizio solo a match già ipotecato. Adesso, l'altoatesino sfiderà uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e l'americano Taylor Fritz.

Capolavoro di Jannik Sinner, che vola ai quarti di finale degli Australian Open vincendo e dominando contro Alex De Minaur, con tutta Melbourne a tifare per il padrone di casa. Il 20enne di San Candido è chirurgico contro l'australiano, nonostante una prima parte di gara in difesa. Nei primi due turni in battuta del primo set, infatti, l'altoatesino è costretto ad annullare ben quattro palle break per non cedere il servizio, con una a disposizione non sfruttata sul 3-3. Inevitabile, dunque, il tie-break, che sorride a Sinner: 7-3 e 1-0 nel conto dei set grazie a quattro punti di fila, che gli permettono di passare dal 2-2 al 6-2 e chiudere al secondo set point.

Da qui parte il capolavoro del numero 10 al mondo. Nel secondo parziale, rischia per due volte di perdere il turno in battuta ma resiste, poi contrattacca e si porta sul 2-0: allungo decisivo per chiudere 6-3 e acquisire il doppio vantaggio. Nel terzo, Sinner è devastante: due break nei primi cinque game e 4-1 che fa calare anzitempo i titoli di coda su questo ottavo di finale. A poco serve l'unico break della partita di De Minaur, che accorcia sul 4-3 ed è poi costretto a servire per restare nel match. Sul 5-4 e turno in battuta, il 20enne italiano è però letale: lascia l'australiano a 0 e chiude sul 7-6(3), 6-3, 6-4, battendo nuovamente il padrone di casa come nelle Next Generation Atp Finals del 2019.

Per Jannik Sinner si tratta del secondo quarto di finale in carriera in uno Slam dopo quello raggiunto sulla terra rossa francese del Roland Garros nel 2020. Adesso, l'altoatesino attende il suo avversario per volare in semifinale: uscirà dall'ottavo tra il greco e numero 4 al mondo Stefanos Tsitsipas e l'americano Taylor Fritz, 22esimo della classifica Atp.