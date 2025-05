Milano-Cortina, Fontana: "Era giusto che Zaia arrivasse ai Giochi"

"Siamo stati soltanto la Lombardia e il Veneto a presentare il dossier e a dare le garanzie" sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, per cui "onestamente e umanamente credo che sarebbe stato giusto che Zaia potesse essere ancora presidente fino alla fine delle Olimpiadi. Sarà sicuramente presente, purtroppo non più da presidente": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di 'Futuro Direzione Nord', la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata nella sede di Assolombarda a Milano. "Questo mi dispiace molto, mi dispiace molto perché Luca ha combattuto con me. Non dobbiamo dimenticare che all'inizio eravamo noi due soli a portare avanti il discorso delle Olimpiadi" ha aggiunto.