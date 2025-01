Tennis, Australian Open: Bolelli e Vavassori in finale nel doppio

Arriva la prima finale per l'Italia del tennis, che si giocherà il titolo nel doppio maschile. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, teste di serie numero tre del tabellone, non sbagliano infatti nella sfida contro lo svedese André Goransson e l'olandese Sem Verbeek, sconfiggendoli in semifinale. Il match non inizia nel migliore dei modi per gli azzurri, che sbagliano l'approccio e rischiano grosso. I rivali dominano il primo set e lo vincono 6-2, ma la reazione della coppia italiana è pronta e decisa. Bolelli e Vavassori volano sul 3-0 nel secondo parziale e lo dominano, portando a casa un 6-3 che indirizza il match. Anche nel terzo set il vantaggio iniziale è degli azzurri e la reazione d'impeto di Goransson/Verbeek non trova l'esito sperato: Bolelli e Vavassori controllano, resistono ai tentativi dei rivali e vincono 6-4. Si conclude così dopo 1h52' di gioco questa semifinale, col punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. Nella finalissima degli Australian Open, che si giocherà sabato a Melbourne, la consolidata coppia italiana sfiderà il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten (6): questi ultimi hanno sconfitto in tre set i tedeschi Krawietz/Puetz (4) col punteggio di 6-4, 3-6, 7-6. Non sarà un confronto semplice, ma Bolelli e Vavassori partono (sulla carta) come favoriti.