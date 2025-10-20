Il Six Kings Slam fa ricco Sinner: oltre cinquanta milioni di dollari guadagnati in carriera

Pensiamo soltanto alla stagione in corso, contraddistinta dallo stop di tre mesi per il caso Clostebol, e il guadagno ammonta attorno ai 12.346.528 dollari, circa 10,6 milioni di euro, il tutto considerato che Sinner si è imposto "soltanto" agli Australian Open e a Wimbledon dove ha guadagnato rispettivamente tre milioni e mezzo di dollari australiani (1.939.645 euro) e tre milioni di sterline (3.455.700) a cui vanno aggiunti i guadagni per le finali perse al Roland Garros (1.275.000 euro) e agli US Open (due milioni e mezzo di dollari, quindi 2.144.000 euro).