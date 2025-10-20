Il Six Kings Slam fa ricco Sinner: oltre cinquanta milioni di dollari guadagnati in carriera

Il 24enne di Sesto Pusteria ha ottenuto un montepremi di sei milioni di dollari soltanto per il successo al torneo-esibizione andato in scena in Arabia Sauditadi Redazione
Quanto vale vincere un torneo di tennis? Dipende dalla tipologia della competizione e soprattutto se ti chiami Jannik Sinner. In tal caso potresti arrivare anche a guadagnare sei milioni di dollari (5.145.600 euro) se diventi il campione del Six Kings Slam, la celebre kermesse d'esibizione organizzata dal 2024 in Arabia Saudita.
Un bottino decisamente cospicuo, che fa sembrare nulla il valore della racchetta d'oro donata al 24enne di Sesto Pusteria, il cui peso stimato è di circa quattro chilogrammi per un valore attorno ai duecentocinquantamila euro. Non comoda per giocare, ma sicuramente prestigiosa nonostante il "tesoro" di casa Sinner ammonti attorno ai cinquanta milioni di dollari (49.591.462 euro al cambio).
Pensiamo soltanto alla stagione in corso, contraddistinta dallo stop di tre mesi per il caso Clostebol, e il guadagno ammonta attorno ai 12.346.528 dollari, circa 10,6 milioni di euro, il tutto considerato che Sinner si è imposto "soltanto" agli Australian Open e a Wimbledon dove ha guadagnato rispettivamente tre milioni e mezzo di dollari australiani (1.939.645 euro) e tre milioni di sterline (3.455.700) a cui vanno aggiunti i guadagni per le finali perse al Roland Garros (1.275.000 euro) e agli US Open (due milioni e mezzo di dollari, quindi 2.144.000 euro).
Sommate il tutto ai profitti extracampo guadagnati in dodici mesi fra agosto 2024 e 2025, circa ventisette milioni di euro (23.155.200 euro) e otterrete una cifra iperbolica che potrebbe ampliarsi ulteriormente qualora Sinner dovesse vincere all'ATP 500 di Vienna (511.835 euro per il vincitore), al Masters 1000 di Parigi-Bercy (950.000 per il trofeo) e le ATP Finals (4.287.4000). Fare la vita del tennista non è quindi così male.