Tennis, Atp Vienna: Musetti cede a Zverev, il tedesco in finale con Sinner

Si interrompe ancora una volta a un passo dalla finale lo splendido cammino di Lorenzo Musetti all’Atp 500 di Vienna. Il tennista toscano esce infatti sconfitto 6-4, 7-5 dalla semifinale contro Alexander Zverev, che “vendica” così il ko subito lo scorso anno in Austria proprio contro l’azzurro nei quarti di finale. Sara, dunque, il numero 3 al mondo a sfidare per la conquista del torneo Jannik Sinner (vincente 6-3, 6-4 con de Minaur).



LA PARTITA

Protagonista fin qui di uno splendido torneo viennese, Lorenzo Musetti si presenta in campo contro Alexander Zverev in semifinale senza aver concesso alcun set ai propri avversari nei turni precedenti. L’azzurro apre la partita servendo per primo e conduce bene la prima parte del set inaugurale, ma nel settimo game perde il servizio. Il tedesco fa infatti fruttare la terza palla break e si porta in vantaggio 4-3, allungando poi nel risultato nel gioco seguente e andando a prendersi il primo set con lo smash vincente che vale il 6-4. Dopo aver messo a segno sei ace nel primo set, mostrando una solidità pazzesca a servizio, Zverev si conferma in grande giornata anche nel secondo set, dove riesce a mettere in difficoltà nuovamente Musetti. Il carrarino regge l’equilibrio fino al 5-5, poi incassa un nuovo break. Nel momento più delicato della partita, l’azzurro perde la battuta e scivola alle spalle del tedesco nel risultato, finendo poi col perdere 7-5 il secondo set. Zverev strappa quindi il pass per la finale, “vendicando” il ko rimediato proprio contro Musetti lo scorso anno nei quarti. Il tedesco sfiderà Jannik Sinner per la conquista del titolo a Vienna, mentre si interrompe di nuovo a un passo dalla finale il cammino di Musetti: nel 2024 a batterlo nello stesso turno fu Jack Draper, poi vincitore del torneo contro Karen Chačanov.