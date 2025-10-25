Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, Atp Vienna: Musetti cede a Zverev, il tedesco in finale con Sinner

Niente da fare per il toscano in semifinale: il numero 3 al mondo sfiderà Jannik per la conquista del trofeo 

25 Ott 2025 - 18:43
© Getty Images

© Getty Images

Si interrompe ancora una volta a un passo dalla finale lo splendido cammino di Lorenzo Musetti all’Atp 500 di Vienna. Il tennista toscano esce infatti sconfitto 6-4, 7-5 dalla semifinale contro Alexander Zverev, che “vendica” così il ko subito lo scorso anno in Austria proprio contro l’azzurro nei quarti di finale. Sara, dunque, il numero 3 al mondo a sfidare per la conquista del torneo Jannik Sinner (vincente 6-3, 6-4 con de Minaur).

LA PARTITA
Protagonista fin qui di uno splendido torneo viennese, Lorenzo Musetti si presenta in campo contro Alexander Zverev in semifinale senza aver concesso alcun set ai propri avversari nei turni precedenti. L’azzurro apre la partita servendo per primo e conduce bene la prima parte del set inaugurale, ma nel settimo game perde il servizio. Il tedesco fa infatti fruttare la terza palla break e si porta in vantaggio 4-3, allungando poi nel risultato nel gioco seguente e andando a prendersi il primo set con lo smash vincente che vale il 6-4. Dopo aver messo a segno sei ace nel primo set, mostrando una solidità pazzesca a servizio, Zverev si conferma in grande giornata anche nel secondo set, dove riesce a mettere in difficoltà nuovamente Musetti. Il carrarino regge l’equilibrio fino al 5-5, poi incassa un nuovo break. Nel momento più delicato della partita, l’azzurro perde la battuta e scivola alle spalle del tedesco nel risultato, finendo poi col perdere 7-5 il secondo set. Zverev strappa quindi il pass per la finale, “vendicando” il ko rimediato proprio contro Musetti lo scorso anno nei quarti. Il tedesco sfiderà Jannik Sinner per la conquista del titolo a Vienna, mentre si interrompe di nuovo a un passo dalla finale il cammino di Musetti: nel 2024 a batterlo nello stesso turno fu Jack Draper, poi vincitore del torneo contro Karen Chačanov.

tennis
musetti

Ultimi video

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

I più visti di Tennis

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Cobolli impegna Sinner, ma Jannik vola ai quarti da Bublik

Sinner lotta con De Minaur e si guadagna la finale a Vienna: avversario Zverev

Berrettini batte Norrie in tre set e conquista i quarti a Vienna. Avanti anche Musetti, out Arnaldi

Sinner: "Cobolli? Talento, gli auguro il meglio. Non do nulla per scontato"

ATP 500 di Vienna, Sinner domina Bublik e va in semifinale

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:38
Nuoto, CdM vasca corta a Toronto: Razzetti e Ceccon secondi
19:27
Cesari e il rigore al Napoli: "Anomalo fischiare dopo 5", perché Mariani non ha deciso subito?"
19:27
Verona, il presidente esecutivo Zanzi: "Dispiace stop ai tifosi in trasferta"
Verso il Clasico: Fermin Lopez show in allenamento
19:25
Verso il Clasico: Fermin Lopez show in allenamento
19:19
Volano Monza e Cesena, pari tra Samp e Frosinone. Prima gioia per lo Spezia