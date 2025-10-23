Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci, Paris: "Potevo essere più bastardo"

23 Ott 2025 - 19:18
© Gabriele Seghizzi - Red Bull Content Pool

© Gabriele Seghizzi - Red Bull Content Pool

È da oggi disponibile online il terzo e ultimo episodio di I’m Coming Home dedicato a Dominik Paris, il discesista italiano più vincente di sempre, con un titolo mondiale, una Coppa del Mondo di supergigante e ben 24 vittorie nel massimo circuito, di cui tre sulla pista "Streif" di Kitzbühel e addirittura sette sulla "Stelvio" di Bormio, che sarà venue olimpica a Milano Cortina 2026.

Dopo anni di gare sempre al limite, che lo hanno portato a uguagliare le vittorie in Coppa del Mondo di un'altra leggenda dello sci italiano, Gustav Thoeni, “Domme” guarda al suo percorso con lucidità e serenità, senza rimpianti o rimorsi. La sua natura competitiva è ancora viva, ma riconosce che il tempo porta con sé un cambiamento inevitabile: “Dopo tanti anni e tanti successi, l’anima c’è ancora e anche la voglia di andare veloce, però piano piano questa disposizione a essere sempre oltre i limiti va a calare.” In questo, la consapevolezza di essere sempre rimasto sé stesso: “Con l’esperienza posso dire che forse avrei potuto essere anche un po’ più bastardo e ottenere un risultato migliore, ma io sono contento di come mi sono comportato: sono in pace con me stesso e so che non ho ‘debiti’ con nessuno.” Oggi nella sua vita si sono fatte strada nuove emozioni, più intime e quotidiane. Le giornate in montagna, il tempo trascorso a casa nella "sua" Val d'Ultimo (il luogo dove trova la vera pace) e, soprattutto, la gioia della famiglia. La nascita dei figli ha aggiunto un significato diverso al suo cammino: rivede in loro l’entusiasmo della sua infanzia e intende lasciargli piena libertà di scelta su cosa fare nella loro vita. Eppure, anche se il futuro è ancora da scrivere e si vede ancora al 100% come sciatore, “Domme” sa già domani cosa gli mancherà di più: quella scarica di adrenalina unica che solo il cancelletto di partenza può regalare. “Mi mancherà la partenza della gara, quel sentirsi bruciare un fuoco dentro, che ti spinge a dimostrare a tutti quello di cui sei capace. Sono sensazioni difficili da descrivere e non le dimenticherò mai.”

“I’m Coming Home” è la nuova serie prodotta da Red Bull che svela il lato più autentico di tre leggende dello sci italiano, Sofia Goggia, Dorothea Wierer e Dominik Paris. Un racconto inedito che intreccia sport, vita personale e nuove prospettive, mostrando i sogni, i sacrifici e la determinazione che hanno segnato le loro carriere.

Ultimi video

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:31
Poster di Milano-Cortina

Poster di Milano-Cortina

01:12
Marta Bassino operata

Marta Bassino operata

01:20
Vienna: Sinner facile

Vienna: Sinner facile

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:40
DICH VARNIER AD MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:43
Volley, superlega al via

Volley, superlega al via

00:41
DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

00:31
DICH MASTRIA SU SINNER DICH

Mastria su Sinner: "Scelta da rispettare, l'Italia può difendere la Davis anche senza di lui"

01:34
Novara solo al tie break

Novara solo al tie break

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

I più visti di Altri Sport

Morto a 29 anni il gran maestro di scacchi Daniel Naroditsky, giallo sulla causa del decesso

Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

Colluttazione con polizia: muore ex atleta nero 36enne della Nfl

DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:18
Sci, Paris: "Potevo essere più bastardo"
18:24
Tennis, dal 2028 in Arabia Saudita un decimo Masters 1000
17:20
Nuoto, Amstrong e Cerasuolo allo Swimmeeting Alto Adige
16:13
Tennis, Challenger Amburgo: Cinà ai quarti di finale
15:17
Arti marziali, Bkfc: Alessio Sakara e Conor McGregor a Roma