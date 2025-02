Tennis, Atp Rotterdam: troppo De Minaur per Bellucci, l’azzurro si ferma in semifinale

Deve purtroppo arrendersi in semifinale Mattia Bellucci, sconfitto 6-1, 6-2 per mano di Alex de Minaur nel torneo Atp di Rotterdam. L’australiano mette le cose in chiaro fin dai primissimi game: subito break all’italiano per scappare via sul 3-0. Mattia non riesce a reagire, faticando a tenere anche l’unico game a servizio del primo parziale. Il numero 8 del ranking Atp infila un altro break sul 4-1, allungando ulteriormente e andando a chiudere nel suo turno di battuta con il 6-1 finale in poco più di mezzora. Nel set successivo le cose non cambiano: Bellucci parte a servizio e mette il muso avanti, ma il ritmo e la qualità di de Minaur fanno la differenza: altri due servizi strappati, sull’1-1 e sul 3-1, per poi archiviare la pratica nello stesso tempo del primo parziale. Alex chiude con il 6-2 che vale il 2-0 in un’ora e sei minuti di gioco. Il classe 2001 azzurro, dopo le imprese con Medvedev e Tsitsipas, deve quindi fermarsi in semifinale. Accede invece in finale un pimpante de Minaur, dove attende il vincitore dell’altra semifinale tra Hurkacz e Alcaraz.