Tennis, Atp Queen's: Musetti regola in due set Choinski e passa il turno  

TENNIS

Dopo un primo set equilibrato, l'azzurro chiude rapidamente il secondo e vince col punteggio di 6-4, 6-2. Ora sfiderà Shelton, avanti anche Cerundolo

© Getty Images Lorenzo Musetti passa il turno nei Queen's Club Championships, torneo Atp inglese che vede Matteo Berrettini come detentore. Il toscano, testa di serie numero sei, batte in due set la wild card Choinski col punteggio di 6-4, 6-2. Lorenzo fatica nel primo set contro un avversario determinato, ma nel secondo gioca con tranquillità e scioltezza, chiudendo il match in 1h15'. Ora sfiderà Shelton. Avanti anche Cerundolo (8), che elimina Paul.

Musetti non sbaglia all'esordio al Queen's. Il toscano, testa di serie numero sei, sfidava la wild card locale Jan Choinski e vince col punteggio di 6-4, 6-2. Complicato il primo set, col vantaggio immediato del britannico, che si porta anche sul 3-2. Musetti è bravo ad uscire dal momento difficile vincendo tre game consecutivi e portandosi sul 5-3, prima di chiudere il parziale sul 6-4. Non c'è storia, invece, nel secondo parziale. L'azzurro passa subito in vantaggio e arriva fino al vantaggio per 5-1, con Choinski a resistere e strappargli un game. Nel seguente gioco, però, arriva la tanto attesa vittoria dopo 1h15' di gioco col punteggio di 6-4, 6-2. Ora Musetti sfiderà lo statunitense Shelton, che ha sconfitto in due set il connazionale JJ Wolf (7-6, 7-6).

Passa il turno anche Francisco Cerundolo, testa di serie numero 8 del seeding, che batte Tommy Paul col punteggio di 7-6, 4-6, 6-4. Dopo aver vinto un primo set molto combattuto, l'argentino viene sconfitto dal rivale nel secondo e rischia grosso nel terzo, prima della rimonta e del successo ai vantaggi nel game decisivo. Avanti anche Norrie (5), che supera Kecmanovic (6-4, 7-6).