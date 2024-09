Tennis, Atp Pechino: Sinner vola ai quarti di finale  

TENNIS

L'altoatesino perde il primo set ma rimonta il russo: finisce 3-6, 6-2, 6-3. Ora Lehecka

Sinner di rimonta vola ai quarti



























Jannik Sinner è ai quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino. Nel giorno dell'appello con annessa richiesta di squalifica della Wada, l'altoatesino batte il russo Roman Safiullin imponendosi in rimonta, esattamente come fatto al primo turno con Jarry. Finisce 3-6, 6-2, 6-3 per il numero uno al Mondo, che perde il set d'apertura ma gioca una seconda parte di match ai limiti della perfezione: adesso se la vedrà con il ceco Jiri Lehecka.

Una giornata iniziata non nel migliore dei modi ma, fortunatamente, conclusa con la qualificazione ai quarti di Pechino: Jannik Sinner scaccia via i fantasmi comparsi dopo l'appello della Wada e il primo set vinto da Safiullin, poi batte il russo in rimonta esattamente come fatto con Jarry. L'altoatesino si impone 3-6, 6-2, 6-3 risalendo da una situazione complicata: nel primo set, va subito sotto 3-0 e, quando sembra riuscire ad agganciare il numero 69 della classifica Atp, perde nuovamente il servizio, con Safiullin che difende tre palle break per poi chiudere sul 6-3.

Come spesso capita, però, il gioco si fa duro e il numero uno al Mondo inizia a salire di livello, concedendo pochissimo in difesa. Il russo annulla tre palle break (due sull'1-1, una sul 2-2), poi cede per due volte il servizio e Sinner pareggia il conto dei set con il 6-2 del secondo. Ma la striscia di game consecutivi (saranno 7) aumenta e il 23enne di Sesto Pusteria strappa ancora la battuta, portandosi sul 3-0. Safiullin ha tre palle break per rientrare, ma le fallisce e riesce solo a rinviare la sconfitta: al secondo match point, Sinner chiude sul 3-6, 6-2, 6-3. Adesso, il ceco Jiri Lehecka è l'ostacolo tra l'altoatesino e la semifinale di Pechino. Come prima degli US Open, Jannik risponde a ciò che accade fuori dal campo nella migliore maniera possibile: vincendo.