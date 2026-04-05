Tennis, Atp Montecarlo: Sinner al secondo turno nel doppio

Vero che è il torneo in doppio e non quello in singolo, ma se questo è l'inizio di Jannik Sinner a Montecarlo allora c'è da essere decisamente ottimisti. L'altoatesino debutta al meglio insieme a Zizou Bergs e va al secondo turno battendo altri due top dei match in singolare, vale a dire Tomas Machac e Casper Ruud, che però insieme cedono 6-4, 7-5 in meno di un'ora e mezza di gioco. Nel primo set, i due annullano una palla break sull'1-1 e poi strappano il servizio salendo sul 3-1, che poi diventa 6-4 nonostante le altre tre occasioni (due per il ceco e il norvegese) per invertire nuovamente la tendenza in battuta. Ma è nel secondo che Jannik e il belga rischiano: per due volte, infatti, Machac e Ruud si portano in vantaggio (3-0 prima, 4-2 poi), ma in entrambi i casi il numero 2 al Mondo in singolo e Bergs rispondono. Si arriva così, dopo dieci palle break in totale, sul 5-5, arriva il momento decisivo: Sinner e il suo compagno di coppia trovano otto punti di fila, lasciando sempre gli avversari a zero. Il risultato finale è il 7-5 in rimonta del secondo set e il passaggio del turno. Al secondo, due le possibilità: la coppia greca composta dai fratelli Tsitsipas (Stefanos e Pavlos) oppure il francese Manuel Guinard e l'argentino Guido Andreozzi.