Tennis, Atp Montecarlo: Sinner al secondo turno nel doppio
L’altoatesino, insieme a Bergs, piega Machac e Ruud in due set: 6-4, 7-5
In attesa di iniziare nel torneo in singolo all’Atp di Montecarlo, Jannik Sinner avanza in quello in doppio. Sulla terra rossa del Principato, l'altoatesino, insieme al belga Zizou Bergs, batte in due set la coppia composta dal norvegese Casper Ruud e dal ceco Thomas Machac, superati con il punteggio di 6-4, 7-5 e con una rimonta nel corso del secondo parziale. Adesso Guinard-Andreozzi o i fratelli Tsitsipas al secondo turno.
Vero che è il torneo in doppio e non quello in singolo, ma se questo è l'inizio di Jannik Sinner a Montecarlo allora c'è da essere decisamente ottimisti. L'altoatesino debutta al meglio insieme a Zizou Bergs e va al secondo turno battendo altri due top dei match in singolare, vale a dire Tomas Machac e Casper Ruud, che però insieme cedono 6-4, 7-5 in meno di un'ora e mezza di gioco. Nel primo set, i due annullano una palla break sull'1-1 e poi strappano il servizio salendo sul 3-1, che poi diventa 6-4 nonostante le altre tre occasioni (due per il ceco e il norvegese) per invertire nuovamente la tendenza in battuta. Ma è nel secondo che Jannik e il belga rischiano: per due volte, infatti, Machac e Ruud si portano in vantaggio (3-0 prima, 4-2 poi), ma in entrambi i casi il numero 2 al Mondo in singolo e Bergs rispondono. Si arriva così, dopo dieci palle break in totale, sul 5-5, arriva il momento decisivo: Sinner e il suo compagno di coppia trovano otto punti di fila, lasciando sempre gli avversari a zero. Il risultato finale è il 7-5 in rimonta del secondo set e il passaggio del turno. Al secondo, due le possibilità: la coppia greca composta dai fratelli Tsitsipas (Stefanos e Pavlos) oppure il francese Manuel Guinard e l'argentino Guido Andreozzi.