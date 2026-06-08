Amichevoli, Italia U21: gli Azzurrini battono 1-0 l’Albania, decide Calvani

Lo stadio Omero Tognon di Fontanafredda ospita l’amichevole tra l’Italia U21 e l’Albania U21, match che vede il CT ad interim Carmine Nunziata schierare titolari diversi giocatori dell’U20. L’idea è infatti quella di utilizzare questo ultimo test estivo per permettere di fare esperienza a chi potrebbe presto fare il salto di categoria, mettendosi in mostra in una vetrina comunque prestigiosa. L’undici iniziale vede allora Torriani tra i pali, Amey, Calvani, Stabile e Cama in difesa, Mannini, Rispoli e Zeroli a centrocampo e il trio formato da Rao, Lavelli e Vavassori in attacco. Il primo tempo non regala però particolari emozioni, con l’unica vera occasione creata infatti dall’Albania: all’intervallo regge lo 0-0.