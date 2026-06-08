Amichevoli, Italia U21: gli Azzurrini battono 1-0 l’Albania, decide Calvani

All’indomani dell’Europeo U17 vinto dall’Italia ai calci di rigore contro il Belgio e del successo della Nazionale maggiore in amichevole contro la Grecia, c’è gloria anche per l’Under 21 guidata provvisoriamente da Carmine Nunziata (ct ad interim in attesa del ritorno di Silvio Baldini). Gli Azzurrini superano infatti 1-0 l’Albania nel test organizzato a Fontanafredda, dove è la rete di Calvani al 63’ a decidere l’incontro su assist di Alesi.
Lo stadio Omero Tognon di Fontanafredda ospita l’amichevole tra l’Italia U21 e l’Albania U21, match che vede il CT ad interim Carmine Nunziata schierare titolari diversi giocatori dell’U20. L’idea è infatti quella di utilizzare questo ultimo test estivo per permettere di fare esperienza a chi potrebbe presto fare il salto di categoria, mettendosi in mostra in una vetrina comunque prestigiosa. L’undici iniziale vede allora Torriani tra i pali, Amey, Calvani, Stabile e Cama in difesa, Mannini, Rispoli e Zeroli a centrocampo e il trio formato da Rao, Lavelli e Vavassori in attacco. Il primo tempo non regala però particolari emozioni, con l’unica vera occasione creata infatti dall’Albania: all’intervallo regge lo 0-0.
Nunziata sfrutta allora la ripresa per dare minutaggio anche ad altri giocatori, operando ben sei cambi al rientro in campo: dentro Mascardi, Guarino, Moruzzi, Bakoune, Alesi e Ciammaglichella. Gli Azzurrini alzano il ritmo, schiacciando gli avversari nella propria area di rigore, e al 63’ passano sull’1-0: dopo essersi liberato con un intelligente stop al volo, Alesi serve a Calvani un pallone che il capitano deve solo spingere in rete. Sul terreno di gioco si presentano anche Nuamah, Okoro, Cassa e Di Nunzio, con il triplice fischio a ufficializzare l’1-0 finale.