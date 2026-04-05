Berrettini "frega" Cobolli e Musetti: a cena senza portafoglio. "È una sola"

I tennisti azzurri infatti si sono ritrovati a Montecarlo per il Master1000 al via in questi giorni e hanno approfittato per mangiare insieme, come rivelato da Berrettini: "Ieri siamo andati a cena insieme, siamo un bel gruppo e ci aiutiamo a vicenda. Sono contento per i ragazzi. Mi rende felice e mi dà anche una spinta per restare sul pezzo”. Poi il tennista romano entra nei dettagli della cena: "Eravamo io, Flavio e Muso con le rispettive fidanzate. L’alcol non è stato servito, speriamo di poterlo prendere per festeggiare a fine torneo. Stiamo molto bene insieme”, ha spiegato il romano, che poi non ha risparmiato una simpatica frecciata all'amico fraterno Cobolli. “Flavio si è presentato al tavolo dicendo: ‘Io non mangio tanto’. E ha poi mangiato di tutto come al solito. Quindi ci sono state delle prese in giro”.