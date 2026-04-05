MONTECARLO

Berrettini "frega" Cobolli e Musetti: a cena senza portafoglio. "È una sola"

Ritrovo azzurro a Montecarlo: il conto è toccato a Flavio e Lorenzo che, con un sorriso sulle labbra, non hanno nascosto il loro disappunto...

05 Apr 2026 - 12:53
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Il cielo sopra il tennis italiano è più azzurro che mai. L'Italia sta vive il suo momento di massimo splendore in questo sport con 4 giocatori in top20 soltanto guardando il maschile. Un periodo d'oro che si riflette anche sull'umore e sulle relazioni dei nostri tennisti come dimostra il simpatico siparietto andato in scena nelle ultime ore da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Al centro del botta e risposta a distanza tra i due romani, il conto di una cena. 

"Flavio si è mangiato tutto"

 I tennisti azzurri infatti si sono ritrovati a Montecarlo per il Master1000 al via in questi giorni e hanno approfittato per mangiare insieme, come rivelato da Berrettini: "Ieri siamo andati a cena insieme, siamo un bel gruppo e ci aiutiamo a vicenda. Sono contento per i ragazzi. Mi rende felice e mi dà anche una spinta per restare sul pezzo”. Poi il tennista romano entra nei dettagli della cena: "Eravamo io, Flavio e Muso con le rispettive fidanzate. L’alcol non è stato servito, speriamo di poterlo prendere per festeggiare a fine torneo. Stiamo molto bene insieme”, ha spiegato il romano, che poi non ha risparmiato una simpatica frecciata all'amico fraterno Cobolli. “Flavio si è presentato al tavolo dicendo: ‘Io non mangio tanto’. E ha poi mangiato di tutto come al solito. Quindi ci sono state delle prese in giro”.

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"Berrettini è una sola"

 E la replica di Cobolli non si è fatta attendere. Flavio per rispondere alle accuse di Berrettini ha svelato un simpatico retroscena relativo al conto della cena a tinte azzurre: “Matteo non ha portato il portafoglio per non pagare. Io mi sono proposto, ma Musetti si è intenerito perché la scorsa volta ho pagato io. Ho visto delle difficoltà quando ha dovuto scrivere i numeri della carta di credito per un conto abbastanza elevato, però devo dire che alla fine la più grande sola è Matteo. Venire a cena senza portafoglio, con tutto il tavolo più piccolo di lui, è irrispettoso", l'accusa di Cobolli con il sorriso sulle labbra. Poi la provocazione: "Vorrà dire che offrirà la cena che faremo a Roma, anche se ha già detto che vuol cucinare lui, e quindi anche in quel caso non pagherà..". Parole a cui Berrettini ha risposto, scherzosamente, via social: "Ops..."

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