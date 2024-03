Tennis, Atp Miami: salutano Cobolli e Giorgi

TENNIS

Il toscano e la maceratese si arrendono e sono eliminati: nel femminile resta solo Paolini

© Getty Images L'Italia perde due pezzi nei tabelloni dell'Atp di Miami. Nel maschile, infatti, Flavio Cobolli lotta ma cede al britannico Cameron Norrie, che si impone con il punteggio di 7-5, 6(4)-7, 6-2 e si qualifica per il terzo turno dove sfiderà Medvedev. Saluta, nel femminile, Camila Giorgi, travolta dalla numero uno al Mondo Iga Swiatek che vince 6-1, 6-1: l'unica azzurra rimasta è Jasmine Paolini, impegnata nel terzo turno contro Emma Navarro.

TABELLONE MASCHILE

Niente da fare per Flavio Cobolli, che lotta ma conclude la sua corsa all'Atp di Miami. Il fiorentino riesce anche a strappare un set al britannico Cameron Norrie, che vince però 7-5, 6(4)-7, 6-2. Nel primo, il classe 2002 deve annullare tre palle break, di cui due sul 4-3, ma al quarto tentativo cede il servizio ed è il game che permette all'inglese di imporsi 7-5. Nel secondo, per ben due volte Cobolli deve ancora inseguire (2-0 e 5-3), ma riesce ad annullare due match point e a recuperare lo svantaggio, guadagnandosi e poi aggiudicandosi il tie-break (7-4). Sembra poter iniziare un'altra partita, ma nel decisivo parziale Norrie passa prima dall'1-1 al 3-1, poi dal 3-2 al 6-2 con cui chiude il match. Si ferma dunque l'avventura di Cobolli, mentre Norrie lancia ora la sfida a Daniil Medvedev: in palio un posto agli ottavi.

TABELLONE FEMMINILE

Niente da fare per Camila Giorgi, che viene travolta 6-1, 6-1 dalla numero uno al Mondo Iga Swiatek nel tabellone femminile. Le uniche opportunità per strappare il servizio arrivano, tra l'altro, sul 4-1: la maceratese, avanti 40-0 in quel game, non riesce a ridurre le distanze in una sfida dominata dalla polacca, che vola subito sul 4-0 e poi sfrutta il terzo set point per chiudere il primo parziale sul 6-1. Scenario che si ripete nel secondo, ma stavolta Giorgi concede addirittura cinque game di fila. Swiatek vola così al terzo turno dove sfiderà Linda Noskova, mentre all'Italia ora resta soltanto Jasmine Paolini, impegnata contro Emma Navarro.