Tennis Atp Finals, sorteggio gironi: Djokovic con Medvedev, Nadal con Thiem

Sorteggiati i gironi dell'Atp Finals. Il serbo Novak Djokovica, testa di serie numero 1, che per il sesto anno chiuderà in testa l'anno, è stato inserito nel gruppo 'Tokyo 1970' con Daniil Medvedev, vincitore del torneo Parigi-Bercy, Alexander Zverev (finalista) e Diego Schwartzman, all'esordio al Masters. Il numero 1 del mondo guida il Gruppo Tokyo 1970 insieme a Daniil Medvedev , Alexander Zverev e Diego Schwartzman. Djokovic si è qualificato per il finale di stagione 13 volte. Nel gruppo 'Londra 2020' lo spagnolo Rafael Nadal con l'austriaco Dominic Thiem (numero 3 del ranking), il greco Stefanos Tsitsipas (6) e il russo Andrey Rublev (8). L'anno prossimo le Finals si sposteranno a Torino. Matteo Berrettini, qualificato nel 2019, e il canadese Denis Shapovalov sono rispettivamente il primo e il secondo supplenti nel singolo.

