Tennis, Atp Finals: Sinner ha il destino nelle proprie mani, ecco le combinazioni per passare il turno

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria ha superato Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic nei primi due match, tuttavia dovrà vincere anche con Holger Rune per esser sicuro di passare al turno successivo

ATP Finals: Sinner vs Djokovic, le immagini del match













































































© Getty Images 1 di 40 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Quanto fatto da Jannik Sinner nella notte di Torino rimarrà probabilmente negli annali del tennis mondiale, eppure questa prestazione superlativa potrebbe non bastare per raggiungere le semifinali delle Atp Finals. Le vittorie su Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic gli hanno consentito di balzare al comando del gruppo verde in solitaria, ma per centrare l'accesso al turno successivo sarà necessario tirar fuori dal cilindro un'ulteriore prestazione super con Holger Rune per evitare spiacevoli sorprese.

Partiamo dal presupposto che il destino è tutto nelle mani del 22enne di Sesto Pusteria che, in caso di successo sul giovane danese, rimarrebbe alla guida del proprio raggruppamento e volerebbe così di conseguenza al turno successivo con la possibilità di affrontare il secondo del gruppo rosso.

Un risultato che potrebbe agevolare il percorso verso la finale in programma domenica 19 novembre al Pala Alpitour, ma che molto dipenderà da chi fra Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz e Andrej Rublëv supererà lo scoglio dei gironi. A tal proposito qualcosa di più si saprà al termine della giornata di mercoledì 15 novembre con Alcaraz e Rublev che si troveranno a disputarsi un match da "dentro-fuori", mentre Zverev e Medveedev che hanno la possibilità di metter in cassaforte il pass per la final four.

Sinner avrebbe buone possibilità di superare il turno anche in caso di un'eventuale sconfitta con Rune, maturata però in tre set con l'allievo di Boris Becker che balzerebbe in testa alla competizione e l'altoatesino che passerebbe per secondo, a patto che Djokovic non vinca con Hubert Hurkacz (subentrato all'infortunato Tsitsipas) oppure che riesca ad aver la meglio sul polacco cedendo però almeno un set.

E qui la situazione si complica perché qualora il serbo dovesse avere la meglio del numero nove al mondo con un netto 2-0, le speranze di Sinner di passare anche con una sconfitta si riducono irrimediabilmente. Nel caso l'azzurro non riesca a strappare nemmeno un set, si tratterebbe di un'eliminazione beffarda dopo quanto visto in queste prime due giornate; mentre se il giocatore allenato da Simone Vagnozzi riuscisse a conquistare almeno un punto, in quel caso si prospetterebbe una lotta a tre dove a far la differenza sarà il numero di game vinti.

Una questione cervellotica, che appassionerebbe i fan delle statistiche, ma che non va presa sotto gamba con la classifica attuale che vede l’altoatesino davanti (32-26, 55,17%) al nativo di Belgrado (37-36, 50,68%) e a Rune (16-19, 45,71%). Per scoprire quale sarà il destino di Sinner sarà quindi necessario attendere la giornata di giovedì 16 novembre sapendo che il fuoriclasse tricolore avrà la sorte nelle proprie mani.

