Tennis, Atp Finals: Fritz batte de Minaur al terzo set, l'americano adesso tifa Sinner

Taylor Fritz batte Alex De Minaur e resta in corsa per le semifinali delle Atp Finals di Torino, alle quali invece è già qualificato, ancora prima di scendere in campo, Jannik Sinner. Decisivo il set d'apertura vinto dall'australiano, ma a imporsi 5-7, 6-4, 6-3 è poi l'americano, che ora deve sperare che Medvedev non batta l'altoatesino in due parziali. Saluta, invece, de Minaur, che ha perso tutte le partite del girone.