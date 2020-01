Tennis, Atp Cup: vittoria amara per Travaglia, l'Italia è comunque eliminata  

Vittoria amara per Stefano Travaglia, che pur battendo autorevolmente lo statunitense Taylor Fritz in due set non riesce a regalare all'Italia la qualificazione in Atp Cup: questo a causa dei risultati del Canada (secondo nel girone F con 5 vittorie e il 60% dei set a proprio favore) e della situazione del girone C tra Belgio e Bulgaria. Rimane comunque l'impresa del marchigiano, numero 82 del mondo che abbatte per 7-6(3), 7-6(1) il numero 31.

Stefano Travaglia incanta a Perth (Australia), ma la sua vittoria non può che essere accolta da un sorriso che per il movimento del tennis azzurro somiglia molto a una smorfia. Il ventottenne di Ascoli Piceno fa il suo dovere, e anche di più dato che si aggiudica un match tutt'altro che scontato. Peccato che all'Italia non basti per sperare ancora di proseguire il proprio cammino in Atp Cup. I motivi vengono da lontano, e sono da ricondurre alle precedenti sconfitte di Fabio Fognini contro Daniil Medvedev e Casper Ruud, che rendevano il destino azzurro non più vincolato solo ai tennisti di casa nostra. E infatti è il Canada a stroncare le speranze nostrane, trovandosi secondo dietro l'Australia nel girone F con cinque vittorie e soprattutto il 60% dei set a proprio favore: una percentuale non più raggiungibile dagli Azzurri (che possono arrivare al massimo al 58%) con conseguente addio alla competizione.

Il tutto indipendentemente dal destino del girone C, e dell'esito della battaglia tra Belgio e Bulgaria per il secondo posto. Un vero peccato per Travaglia, che dal canto suo ottiene la prima vittoria stagionale ai danni di un avversario nella Top 50 del circuito Atp, portando in vantaggio l'Italia sugli Stati Uniti. Lo scontro è di altissimo livello e presenta un'ora e 45 minuti di grande tennis e un'intensità assoluta. Lo dimostra il fatto che entrambi i set siano decisi al tie-break, con il marchigiano che addirittura strappa il servizio al più quotato avversario nel settimo game, facendosi però raggiungere sul 5-5. Ancora più vibrante il set successivo, con Travaglia che non riesce a sfruttare quattro palle break sul 3-2, ma è bravo a strappare ben quattro volte il servizio all'avversario in un secondo tie-break stavolta a senso unico: finisce 7-6(3), 7-6(1), e Travaglia regala all'Italia 65 punti per aver battuto un giocatore compreso tra il numero 11 e il numero 25 del ranking. Peccato che non serva più a nulla, dato che l'Italia non può più ritrovarsi tra le due migliori seconde della manifestazione.