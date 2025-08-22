Madesimo Summer Trail, appuntamento al 31 agosto

Va in scena domenica 31 agosto la quinta edizione del Madesimo Summer Trail, nella bella cornice dell'alta Valle Spluga. Lo scorso anno sono stati oltre un centinaio coloro che hanno corso sulle due distanze e si sono dati battaglia per siglare il miglior tempo in una giornata di festa e di sport.



Confermati anche per quest’anno i due percorsi: Long Trail da 21 km con 820 metri di dislivello positivo e Short Trail da 9 km con 450 metri di dislivello, con partenza per entrambe fissata alle ore 10:00 dal centro di Madesimo. Chi sarà capace di battere i tempi di Massimiliano De Bernardi, primo classificato nel 2023 con il tempo di 1 ora 38 minuti e 50 secondi e lo scorso anno con quello di 01:34:15, e della local Sveva Della Pedrina, che ha concluso la sua performance in 01:58:42?



Un suggestivo tracciato di gara per entrambe le distanze, che si sviluppa lungo l’Altopiano degli Andossi tra alpeggi e baite, fino alla chiesetta di San Rocco a quota 1930 metri. Da qui i concorrenti della gara più corta affronteranno il rientro, in picchiata verso il traguardo passando per il Giardino Alpino Valcava. I partecipanti della gara lunga, invece, proseguiranno fino alla diga del lago di Montespluga e potranno transitare lungo il muraglione – normalmente chiuso al pubblico e reso agibile da A2A appositamente per l’occasione. Da qui ancora un piccolo sforzo con passaggio al Lago delle Anatre (Andossi, 2060 m) prima di dirigersi verso l’ambito e meritato traguardo.



Le iscrizioni on line sono aperte e lo resteranno fino al 29 Agosto. Per gli indecisi ci sarà comunque la possibilità di iscriversi anche il giorno stesso fino a mezz’ora prima della partenza.



La manifestazione è organizzata da Camminando Camminando ASD-APS in collaborazione con il Consorzio Turistico Madesimo, con il sostegno di BIM e della Provincia di Sondrio, e il supporto di importanti partner come A2A, Moro Pasta, Vini Marsetti, Mizuno e il negozio specializzato Sport Side di Sondrio.