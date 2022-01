Tennis, Atp Cup: Italia ko nel doppio, in semifinale va la Russia

TENNIS

Dopo la vittoria di Sinner e la sconfitta di Berrettini, i due azzurri cedono nella sfida decisiva alla coppia Medvedev-Safiullin

Doppio fatale per gli azzurri nella sfida contro la Russia nell'Atp Cup di tennis in corso in Australia che valeva in posto in semifinale. La coppia Medvedev-Safiullin ha avuto la meglio su Berrettini e Sinner dopo una dura battaglia, che si è conclusa sul punteggio di 5-7, 6-4, 10-5. Nei singolari le due nazionali erano 1-1, con Sinner che ha sconfitto Safiullin 7-6, 6-3 e Berrettini che si è dovuto arrendere al numero 2 del mondo Medvedev per 2-6, 7-6, 4-6.

Per il secondo anno consecutivo è dunque ancora la Russia a fermare l'Italia in ATP Cup. Nel febbraio 2021 gli azzurri si erano arresi in finale, con i successi netti nei singolari di Rublev su Fognini per 6-1, 6-2 e di Medvedev su Berrettini per 6-4, 6-2.