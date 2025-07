Tennis, Atp Bastad: Darderi vince la maratona con Cerundolo e va in finale

Infinito Luciano Darderi che vince la maratona contro Cerundolo in semifinale a Bastad e raggiunge così la finale sulla terra rossa del torneo Atp 250 svedese: 6-2, 3-6, 7-6 il punteggio in 2 ore e 36 minuti di battaglia sull'argentino testa di serie numero 1 del tabellone. Bravo l'azzurro a recuperare un break di svantaggio nel terzo set e lottare fino all'ultimo al tie break, vinto per 7 punti a 3. Domani alle 14 affronterà l'olandese De Jong per vincere il secondo trofeo della stagione, terzo in carriera.