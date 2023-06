Tennis, altro stop per Berrettini: niente difesa del titolo al Queen's

SENZA PACE

Problemi addominali per il romano, che rischia di essere fuori dalle teste di serie per Wimbledon

© Getty Images Tempi duri per Matteo Berrettini costretto al forfait dal torneo ATP 500 Queen`s 2023 di tennis, dove avrebbe dovuto il titolo vinto lo scorso anno sull`erba londinese. Ancora problemi addominali per il romano. Questo forfait arriva dopo il brutto ko contro Sonego all'ATP di Stoccarda (con Berrettini che e' uscito dal campo a testa bassa e in lacrime) e dopo un periodo buio della sua carriera, caratterizzato da numerosi problemi fisici.

Vedi anche Tennis Berrettini subito fuori a Stoccarda con Sonego: lacrime e delusione "Sono molto triste per essermi dovuto ritirare dal Queen's e per non poter difendere il mio titolo - ha comunicato - . Auguro al torneo e a tutti coloro che sono coinvolti una settimana ricca di successo. Non vedo l'ora di ritornare il prossimo anno". L`azzurro, che lunedì scorso era 21° nel ranking ATP, perderà però i 500 punti incamerati nel 2022. Nel ranking ATP virtuale, che verrà certificato domattina, Berrettini si trova ora a quota 1082, ben 13 posizioni al di sotto rispetto alla classifica ufficiale del 12 giugno, quando poteva contare su 1582 punti. Il tennista italiano si ritroverà, così, al 34° posto.

A questo punto è messo in serio pericolo lo status di testa di serie di Berrettini a Wimbledon: verrà infatti utilizzata la classifica di lunedì 26 giugno per stabilire il seeding, e l'azzurro è già fuori dai primi 32.